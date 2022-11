Megérkezett a legfőbb ügyész válasza Hadházy Ákosnak: nem

Hadházy Ákos 2022. október 18-án kelt, Polt Péternek címzett írásbeli levelében felidézte, hogy a nyomozást 2019. augusztus 23-án rendelte el a Központi Nyomozó Főügyészség – az ő feljelentése alapján –, illetve hogy 2021. december 30-án arról tájékoztatta őt a legfőbb ügyész, hogy a nyomozás folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor.

Hadházy Ákos most egyebek arról érdeklődött, hogy történt-e változás az ügyben, és hogy mikorra várható a nyomozati szakasz lezárása. Továbbá azt is, hogy történt-e bármilyen kényszerintézkedés a nyomozás során, és hogy reagáltak-e a jogsegélykérelemre a megkeresett külföldi hatóságok.

A politikus arra is rákérdezett, hogy az üggyel kapcsolatos OLAF egyeztetések milyen jellegűek voltak és milyen eredményekre jutottak?

Polt Péter, 2022. november 4-én kelt válaszlevelében közölte: a nyomozás felderítési szakaszban továbbra is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. A nyomozás során korábban végrehajtott kutatások és lefoglalások óta a Központi Nyomozó Főügyészség nem foginasított kényszerintézkedést ügy ügyben.

A legfőbb ügyész arra is kitért, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Ír Köztársaság igazságügyi hatóságai a hozzájuk intézett jogsegélykérelmekre válaszoltak, az általuk rendelkezésre bocsátott jelentős mennyiségű irat lefordítása folyamatban van. E dokumentumok értékelésének eredményétől függően lehet majd tervezni a további eljárási cselekményt.

Polt Péter azt is jelezte, hogy az OLAF az üggyel összefüggésben vizsgálatot folytatott, amelynek lezárás követően ajánlást tett a vizsgálat eredményeinek a folyamatban lévő büntetőeljárásban történő figyelembe vételére. Microsoft-botrány



A közlemény szerint a Microsoft Hungary elismerte, hogy legalább 2013 elejétől 2015-ig a leányvállalat egyik vezetője és más munkatársai megnövelték a haszonkulcsot a szoftverlicencek magyar kormányzati szerveknek való eladásakor. A közlemény arra is kitért, hogy a kedvezmény nem a kormányzati vásárlókhoz került, hanem korrupciós célokra használták fel, miközben hamisan "árengedményként" könyvelték el. 2019 júniusában jelent meg a hír , hogy a Microsoft magyarországi vállalatának 8,7 millió dolláros büntetést kell fizetnie korrupció miatt. Az amerikai igazságügyi minisztérium akkori tájékoztatása szerint az amerikai kormányzat vizsgálata kiderítette, hogy a cég leányvállalatának egyes alkalmazottai hamisan arról tájékoztatták a Microsoftot, hogy a szokásosnál nagyobb engedményt kell adniuk a magyar kormányzati szervek által igényelt szoftverek árából.A közlemény szerint a Microsoft Hungary elismerte, hogy legalább 2013 elejétől 2015-ig a leányvállalat egyik vezetője és más munkatársai megnövelték a haszonkulcsot a szoftverlicencek magyar kormányzati szerveknek való eladásakor. A közlemény arra is kitért, hogy a kedvezmény nem a kormányzati vásárlókhoz került, hanem korrupciós célokra használták fel, miközben hamisan "árengedményként" könyvelték el.

