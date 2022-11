Gombamód szaporodnak a rendőrség fifikás eszközei az utak mentén

Furcsa szerkezetek kezdtek feltűnni az utak mellett országszerte. Kis beton alapzatból méteres fémcső áll ki, rajta olyan 80x40x40 centis fehér fémdoboz, felül rejtélyes kis ablak – írja a Vezess.hu.

„Az eszköz nem sebességmérő készülék, hanem a sebességmérésre használt berendezések ideiglenes elhelyezésére kialakított tároló doboz” – válaszolta az ORFK az autós szakportál megkeresésére. Neve is van a fehér készülékháznak: Trafibox, amibe időlegesen mobiltraffipaxot raknak, ami akár automatikusan is tud működni.

A készülékházakat mindenhol a helyi önkormányzat pénzéből állítják fel, a kanizsaujsag.hu szerint náluk „a telepítés mintegy 612 ezer forintba, az éves működtetés pedig 76 ezer forintba került”. A doboz forgatható, így akár mindkét irányt tudják ellenőrizni.

A „trükk”

Mint megjegyzik, az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan –, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz.

Eddig országszerte 23 darab telepítése fejeződött be Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Veszprém és Zala megyékben.

A rendőrség azt is közölte, hogy további boxok beszerzése és telepítése is folyamatban van, jelenleg 70 újabb helyszín szerepel a tervezettek között, melyekkel valamennyi megye és a főváros is érintett – írja a Vezess.hu felsorolva az eddigiek pontos címét is.

Nyitókép: Kanizsa TV/YouTube