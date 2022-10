Magyar György szakít Márki-Zay Péter mozgalmával

Egyéb elfoglaltságai miatt már megterhelő volt számára a munka a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnökségében, ezért átadja a helyét a fiatalabbaknak – erősítette meg Magyar György ügyvéd az Alfahírnek. A portál információi szerint, az alapító a távozását a mozgalom szombaton tartott közgyűlésén jelentette be.

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy nem politikai okokból nem viszi tovább az MMM-ben betöltött tisztségét. A civil szférában folytatja a munkát. De annak a véleményének is hangot adott, minszerint az ellenzéki pártok sem támogatták teljes szívvel az MMM-et és annak elnökét. Mozgalmával együtt szerinte Márki-Zay Péter a tavalyi előválasztás alatt és után is veszített jelentőségéből.

A közelgő önkormányzati választások és az európai parlamenti választások miatt azonban továbbra is szükségnek tartaná az ellenzéki pártok és a civilek együttműködését. „Ezen a választáson a civileknek nagyobb szerepet kell kapniuk. Tehát ellentétben az országgyűlési választással, most az ellenzéki pártoknak kellene a civilek mögé felsorakozni és nem fordítva” – fogalmazott Magyar György.

Hozzátette: Márki-Zay Péter pártalapításban gondolkodik, de amit ő elképzelt, hogy az MMM a civilek pártja legyen, az egy „politikai nonszensz”.

Nyitókép: MTI/Marjai János