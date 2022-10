Márki-Zay Péter: van amerikai pénz a kölcseys tanároknak felajánlott egymillió forintban

Van amerikai pénz a Mindenki Magyarországa Mozgalom által az elbocsátott kölcseys tanároknak felajánlott fejenként egymillió forintban – erről Márki-Zay Péter beszélt az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az ellenzék volt miniszterelnök-jelöltje a nyár végén beszélt először az MMM Egyesült Államokból kapott pénzeiről, ami miatt több vizsgálat is indult. Most ismét szóba kerültek az amerikai pénzek, miután Hoppál Péter fideszes képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy a hétvégi budapesti tüntetés résztvevői úgymond amerikai pénzből tiltakoztak. Márki-Zay Péter hangsúlyozta: a tüntetésben nincs amerikai pénz, ám arra a kérdésre, hogy az MMM által az állásukból a polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanároknak felajánlott, fejenként 1-1 millió forintban van-e amerikai pénz, Márki-Zay Péter azt válaszolta, hogy van benne amerikai pénz, és gondolhatott erre Hoppál Péter.

Úgy fogalmazott: az MMM költségvetése olyan, mint egy kád, amibe belefolyt összesen 2,5 milliárd forint részben tagdíjakból, részben az Action for Democracy-tól kapott pénzből. Nehéz megmondani, hogy a tanároknak felajánlott pénzből mennyi melyik forrásból származott.

Kérdésre válaszolva Márki-Zay Péter elmondta: júniusban kaptak utoljára pénzt Amerikából, bár ő most is szeretne. Szerinte nem bűn Nyugatról pénzt elfogadni. Úgy fogalmazott: jogállamban, szabadságban akarnak élni, méltó, ha ezt támogatják Nyugatból is.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor