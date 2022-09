A külügyminiszter szerint teljes kudarc az Európai Unió Oroszország elleni szankciós politikája - a nap hírei

A külügyminiszter szerint teljes kudarc az Európai Unió Oroszország elleni szankciós politikája. Szijjártó Péter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kifejtette, hogy a szankciók károkat okoznak Európának, nem kényszerítették térdre Oroszországot és nem vittek közelebb a békéhez sem. Úgy látja, hogy azok sokkal jobban fájtak Európának, mint Oroszországnak, és hatalmas károkat okoznak az Unió gazdaságának. Szijjártó Péter rossz iránynak tartja az uniós tagállamok vezetőinek a nyolcadik szankciós csomaggal kapcsolatos megállapodását. Hangsúlyozta, hogy Magyarország semmilyen olyan döntéshez nem járul hozzá, amely a nemzeti érdeket sértené. A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt arról is, hogy a Gazprom a megkötött szerződéses mennyiségen felül naponta, 5,8 millió köbméterrel több gázt szállít Magyarországra. Ezzel itthon eddig az éves földgázfogyasztás 41 százalékát tudtuk betárolni.

Országos sztrájkot hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Közleményük szerint először október 5-re, az Oktatás Világnapjára hirdetik meg az egységes munkabeszüntetést. A PDSZ arra kéri az óvodákban, iskolákban, kollégiumokban, szakszolgálatokban dolgozókat, hogy ezen a napon ne vegyék fel a munkát. Hozzáteszik, hogy ugyanezen a napon a PSZ és a PDSZ közös delegációi felkeresik majd az Alapvető Jogok Biztosának budapesti, győri, miskolci és pécsi irodáit, hogy átnyújtsák a Hivatalnak az összegyűjtött panaszokat. Aznapra a diákok hídfoglalást hirdettek, amin a PDSZ szerint 17 órától részt vesznek a sztrájkoló dolgozók is. A PDSZ a közszféra és a versenyszféra szakszervezeteit arra kéri, hogy szervezzenek szolidaritási sztrájkot erre napra. --- A PDSZ egyébként a gördülő sztrájkot is folytatja.

A jogállam helyreállítását célzó javaslatcsomagot nyújt be a Demokratikus Koalíció az Országgyűlésnek - közölte az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Arató Gergely szerint a DK részletes javaslatcsomagot készített, amely garancia lenne a jogállam helyreállítására az Európai Unió vezetői számára is. A DK jogállami csomagja csatlakoztatná Magyarországot a korrupció ellen fellépő Európai Ügyészséghez, politikailag függetlenítené a bíróságokat és az ügyészséget, módosítaná az Alkotmánybíróság jelenlegi működését, valamint helyreállítaná a sajtószabadságot. A csomag érinti az Országgyűlést és a Házszabályt is, továbbá lehetőséget teremtene a nem jogállami módon kinevezett tisztviselők visszahívására is.

A Párbeszéd nem támogatja azt, hogy a jogállamisági vitához benyújtott törvényjavaslatokat kivételes tárgyalásban tárgyalja a parlament. Szabó Tímea szerint úgy kellene most egy kivételes eljárásban tárgyalni az öt törvényjavaslatot, hogy az ellenzéki pártoknak 20 perc állna rendelkezésükre. Ráadásul az öt dokumentumból kettőt péntek este nyújtott be a kormány. A Párbeszéd álláspontja szerint a november 19-ei, uniós határidőig lenne idő ezeket a javaslatokat több napon át tárgyalni. A párt frakcióvezetője leszögezte: Magyarországnak és a magyar embereknek meg kell kapniuk az uniós támogatást, és egyetlen ellenzéki párt politikusa sem drukkolhat annak, hogy ezek a pénzek ne jussanak el az emberekhez.

Az LMP szerint a magyar energiapolitikán radikálisan változtatni kell, ezért az ellenzéki párt azt kéri a kormánytól, fogadja el az LMP ezt célzó javaslatait. Az LMP társelnöke sajtótájékoztatóján azt mondta, a legnagyobb kihívás a világon az éghajlatváltozás gyorsulása, ezért minden erőt ennek lassítására kell koncentrálni. Úgy gondolják, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében vissza kell szorítani a fosszilis energiaforrások felhasználását, és mérsékelni kell Magyarország függését az Orosz gáz- és kőolajellátástól. Schmuck Erzsébet a megújuló energiaforrások térnyerését, és a szélenergia hasznosítása elé gördített akadályok felszámolását is szorgalmazta.

A sport fontos egy erős, ütőképes hadsereg létrehozásához - mondta a honvédelmi miniszter a 17. alkalommal megrendezett NATO-futás rajtja előtt Budapesten. Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett arra, hogy Magyarország elkötelezett és megbecsült tagja a NATO-nak, amely idén is támogatja az eseményt. Hozzátette: az ő feladata, hogy újra egy erős, ütőképes, magabiztos és jól felszerelt magyar hadsereget építsen. Ebben a sportnak fontos szerepe van, a futás pedig a legtermészetesebb, a leg-egészségesebb sportok egyike.

A magyar szakemberek megtartásáról és Magyarország diaszpóra-kapcsolatairól is tárgyalt Egyesült Államokbeli látogatásának 5. napján a köztársasági elnök. Novák Katalin az Egyesült Államok nyugati partján kutató magyar tudósokkal és a Szilícium-völgyben dolgozó magyar szakemberekkel találkozott Los Angelesben. A Nyugati Parti Magyar Tudósklub alapító-elnökével a tehetséggondozásról és az ezt érintő együttműködésekről beszélt az államfő. A köztársági elnök látogatása hétfőn Kansas Cityben folytatódik, ahol előadást tart egyetemi hallgatók előtt a magyar családpolitikáról, kedden pedig Clevelandbe látogat a köztársasági elnök.