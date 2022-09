Matolcsy György a könyvbemutatóján elmondta: az idők peremén vagyunk

Az MNB elnöke a rendezvényen úgy fogalmazott, amikor a 90-es években Londonban járt, az egyik barátja azt mondta: van egy fontos lap, a Financial Times. Ezt a nyugati elit üzenőfüzetként használja, hogy megmondja, mit tart a világról.

"Azóta figyelem napról-napra, mit ír ez a bizonyos rózsaszín, nagyon befolyásos lap. Megszületett a gondolat, hogy jó lenne használni a tudást, amit közvetít a nyugati liberális elit, és szembeszegezni azzzal, amit mi gondolunk a világról Közép-Európában" – mondta. Megjegyezte: mások ezt unortodox gondolkodásnak hívják, de "nagyon jó lenne a kettőt ütköztetni".

Matolcsy György kifejtette: könyvében

bemutatja a nyugati liberális elit 18. század végétől formálódó evolúcióját, egyoldalú dialógust folytatva, csaknem 250 kiváló szerzővel, kiegészítve azzal, amit egy másik világ képvisel.

A jegybank elnöke utalt a most megjelent könyvének címére is. Szerinte "az idők peremén vagyunk", tehát egy régi világ harcol, és egy új jön fel. A régi világ közgazdasága a klasszikus liberális, neoliberális, piacelvű gondolkodás. Most azonban a long-term sustainability, a hosszú távú fenntarthatóság időszaka jön.

Matolcsy György megismételte: újraéljük a 70-es, és sok szempontból a 40-es évtizedet is. Valóban az idők peremén vagyunk: ismét a hidegháború és a többpólusú világ felé sodródunk.

"Itt vagyunk Európában, aminek óriási kihívásai, dilemmái vannak. A kontinens szeretne birodalom lenni, de nem megy neki. Kifutottak minden forrásból, gondolatból, szerkezetből. Nem lehet egy jang meg egy jin világerő mellett egy harmadik. Az amerikai birodalom férfias és kemény jang, az ázsiai pedig kreatív jin. Nincs szükség harmadikra" – fogalmazott.

Nekünk ebben a helyzetben innovációra és a fenntarthatóságra, köztük egy új fenntartható közgazdaságra kell építenünk. A mostani összetett rendszerekben ugyanis rendre és szervezettségre van szükség – összegezte Matolcsy György, az MNB elnöke.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos