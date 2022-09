Gyurcsány Ferenc: "Volt idejük, hogy megöljenek, akarták, nem sikerült"

Ha jól emlékszem 2001-ben én írtam Medgyessy Péter elhíresült szövegét: “Eddig, és ne tovább!” Igaz, helyénvaló szöveg volt akkor. Most a magam szövegét írom és mondom: eddig tartott, most tovább! – írja újabb szokatlan Facebook-posztjában Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök szerint 2006 óta "innen és onnan" támadják "mindenfajta emberek: semmirekellők, középszerűek, képességesek, akarnokok, sértettek, feltörekvő tehetségesek, tehetségtelenek, politikai bűnözők és jó szándékú szerencsétlenek".

"Megtették. Volt idejük, hogy megöljenek. Akarták, nem sikerült. Eddig tartott. Ha kellett fizetnem bármiért is, mostanra megfizettem. Most viszont akkor elvégezzük dolgunkat" – írja a DK elnöke, és szerinte most az a dolguk, hogy egyértelmű választ adjanak arra "a történelmi, politikai rettenetre, ami Orbán Viktorhoz és a Fidesz nevű bűnszervezethez kötődik".

Gyurcsány Ferenc azt ígéri, hogy demokratikus, szabad európai Magyarországot teremtenek, és mindenki jöhet, de senkire nem várnak, „nincs egyrészt-másrészt”. A korábbi miniszterelnök leszögezte: a jobb országért való küzdelmet a Demokratikus Koalíció vezeti.

