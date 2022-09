Már festik az újfajta budapesti parkolóhelyeket

A KRESZ-táblákat most aszfaltra festett jelekkel is kiegészítik Terézvárosban, ahol tavaly indult el az a projekt, amelyben csak a helyiek által használható parkolóhelyeket jelöltek ki. Ezekre este 6 és reggel 7 óra között csak a kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők állhatnak be autójukkal.

Mint kerület honlapja megírta, Belső-Terézvárosban hétfőn, szeptember 12-én elkezdődött a kijelölt parkolóhelyeken a festési munka: az aszfaltra külön csíkozás kerül, a helyek közepére pedig a kerület logóját festik pirossal.

A parkolóhelyek mérete 5-5,5×2 méter.

A munkák a Káldy Gyula és a Paulay Ede utcák környékén indultak el, a lakókat előre értesítette az önkormányzat. Az első ütemben a Liszt Ferenc tér, Jókai utca, Lázár utca, Király utca és a Bajcsy-Zsilinszky út határolta területen 173 parkolóhelyet festenek fel.

A kizárólagos lakossági parkolás hamarosan elindul Külső-Terézvárosban is, itt is a táblák kihelyezésével kezdődik a folyamat.

A kerület teljesen átszabja a lakossági parkolás rendszerét. Szeptember 5-én kezdődött a fizetős parkolózónák átalakítása, valamint bevezettek már kedvezményes parkolóházi bérleteket is. Mindezektől azt remélik, hogy jelentősen enyhülhetnek a terézvárosiak parkolási gondjai.

(A nyitókép látványterv.)

Nyitókép: Pixabay