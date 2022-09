Meixner: a rezsiköltségek növekedése veszélybe sodorja a speciális nevelési igényű gyermekek oktatását

Pedagógusokat tekintve szerencsés helyzetben van az iskola, mivel még gyógypedagógusokból is teljes a létszám – mondta Molnár Rita, a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, de mivel az intézmény egy integráló iskola, ezért csak annyi gyereket vesznek fel, amennyivel valóban foglalkozni is tudnak.

A megemelkedett rezsiköltségek azonban komoly kockázatot jelentenek a további működés szempontjából Az igazgatónő elmondta: az éves gázszámlájuk eddig körülbelül ötmillió forint volt, ami most várhatóan a hat-hétszeresére fog megemelkedni. Ezt az összeget saját maguknak kell kigazdálkodniuk, mivel sem az államtól, sem pedig az önkormányzattól nem számíthatnak plusztámogatásra, hiszen alapítványi fenntartásúak.

Az iskolavezető elmondta: az államtól normatív, vagyis a gyerekek létszámához igazodó támogatást kapnak, de ezt a pedagógusok bérezésére fordítják, bár önmagában arra sem elég. Az önkormányzat pedig annyi segítséget tud csak adni, hogy már évek óta nem emeli az iskolának otthont adó ingatlan bérleti díját.

Arra a kérdésre, hogy miből fogják kifizetni a megemelkedett rezsit, azt válaszolta, hogy

a szülőktől szeretnének nagyobb összegű hozzájárulásokat kérni.

Az igazgatónő arról is beszélt, hogy szükség lenne az épület korszerűsítésére, de az ehhez szükséges négyszázmillió forint sem nekik, sem az önkormányzatnak nem áll rendelkezésre. Ezért kénytelenek lemondani a tető szigeteléséről vagy az ablakok cseréjéről. Ehelyett a hagyományos, gumiszalagos módszerrel fogják szigetelni az ablakokat. De még ezt a munkát is a szülők és a pedagógusok végzik majd el, mivel szakemberekre sem futja az iskola költségvetéséből. Emellett igyekeznek takarékoskodni a világítással, és lehetőség szerint megpróbálják majd kicserélni a régi, neon lámpákat korszerű LED-ekre. A "Meixner", vagyis hivatalos nevén a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2000 szeptemberében nyitotta meg kapuit, 2006 óta művészeti iskolaként, 2014 óta pedig örökös ökoiskolaként is működik. Alapítványi iskola, fenntartója a Meixner Alapítvány közhasznú civil szervezet. Zugló és Rákospalota határán, de már a XV. kerületben található, egy 100 éves, földszintes-tetőteres U-alakú iskolaépületben, amely hatalmas füves udvart ölel körbe, játszótérrel, kis tóval, sziklakerttel, mezítlábas tanösvénnyel és veteményesládákkal. Kis, családias iskola, évfolyamonként egy osztállyal. Tanulóinak bő fele a kerületből, a többiek zömmel a szomszédos kerületekből, illetve a környező településekről választják. Mint honlapjukon fogalmaznak , a Meixner egy álom, egy felismert szükséglet és egy szakmai összefogás megvalósulása. Névadójuk, Meixner Ildikó gyógypedagógus-pszichológus és tanítványi köre alapították, azzal a céllal, hogy legyen egy hely, ahol a nyelvi- és beszédbeli akadályokkal küzdő gyermekek integrált formában, intézményes keretek közt tanulhatnak. Az iskola a Meixner-módszertan , a névadó által kidolgozott, Magyarországon 30 éve használt olvasás-írástanítási módszer és anyanyelvi fejlesztő program első számú hirdetője és alkalmazója. A módszer bázisiskolája, a névadó szakmai hagyatékának őrzője, szakmai központ. Immár 22 éve fogad harmonikus fejlődésű és különleges bánásmódot igénylő tanulókat. Minden évfolyamon vannak tehetséges, illetve, osztályonként 20-25%-ban, különféle tanulási és egyéb nehézséggel küzdő diákjaink. Az alapítók eredeti szándékát jócskán kibővítve, mára már nem csak diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás, hanem autizmussal élő, szelektív mutista, látás- hallássérült, enyhe fokban mozgássérült gyerekek is járnak az iskolába. Mindannyiuk számára a fejlesztő-módszertan, a pedagógusok magas szintű szakmódszertani felkészültsége, a művészeti képzés sokoldalú személyiségfejlesztése, a hagyományok, ünnepek és a családias légkör segítségével igyekszik biztonságos, személyre szabott, befogadó tanulási környezetet teremteni, így adva esélyt minden egyes tanulónak a méltányos oktatásra.

Molnár Rita azt is elmondta, hogy szeretnének energetikai korszerűsítésre pályázni. Abban is bíznak, hogy esetleg a szülők munkahelyei tudnak majd ebben segíteni nekik.

Az igazgatónő emlékeztetett rá, hogy ez az iskola különleges feladatot lát el, hiszen a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat, főleg beszédfogyatékos gyerekeket oktat integráltan. Ezenkívül a tehetséggondozásnak is nagy szerepe van náluk, mivel művészeti iskolaként is működnek.

"Ezért lenne nagyon fontos, hogy megmaradjunk. Keresünk külső forrásokat, támogatókat, létre is hoztunk egy hirdetést a Facebook-oldalunkon. Nagyon bízunk a jövőnkben" – mondta Molnár Rita, a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Nyitókép: MTI-Szigetváry Zsolt