Több százezren nézték meg az elhalasztott tűzijátékot - a nap hírei

Több százezren nézték meg a Duna több mint 4 kilométeres szakaszán az augusztus 27-re halasztott tűzijátékot Budapesten. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Facebook oldalán azt írta, hogy az ünnepi tűzijáték, a legnagyobb rendben, rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

Mintegy 18 ezren érkeztek vonattal és busszal Budapestre a tűzijátékra, majd utaztak haza a kedvezményes, fixáras jeggyel. A Technológiai és Ipari Minisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy pénteken és szombaton a főváros felé, szombaton és vasárnap a visszaúton vehették igénybe a lehetőséget a vidéken vonatra, buszra szállók. A közlekedési szolgáltatóknak több mint 25 millió forint nettó bevétele származott a speciális, fixáras jegytípusból. A legnépszerűbb az egy embernek a megtett távolságtól függetlenül egységesen 2 ezer forintért megváltható alapváltozat volt, amelyből mintegy 12 ezer kelt el. Több mint 1600 jegyvásárló vitt magával további 800 forintért még egy embert.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint még nem kapták meg a kis benzinkutak a kormány által ígért támogatást. A kabinet 18 és fél milliárd forintot különített el erre a célra. Egri Gábor az ATV-nek arról beszélt, hogy a benzinárstop mellett akadnak más nehézségek is. Elmondta: mind a gáz, mind az áram ára olyan mértékben növekedett meg a benzinkutak, illetve a kis és közepes vállalkozások számára, hogy nagyon sok ember veszítheti el nagyon rövid időn belül a munkahelyét. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője arról beszélt, hogy a kereslet a benzin esetében csökkent a nyári szabadságok végéhez közeledve. A forgalom egy része a fővárosi kutakra tér vissza, amelyek üzemanyaghiánnyal küzdenek.

Tavaly mintegy 59 ezer négy- vagy többgyermekes anya mentesült a személyi jövedelemadó fizetés alól, az adómentesség 2021-ben 25 milliárd forintot hagyott az érintetteknél - közölte Tállai András. A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, hogy a mentesség az adó-előlegből is érvényesíthető. Az adómentesség részletszabályai közül Tállai András kiemelte: a mentesség nemcsak a vér szerinti, hanem az örökbe fogadott gyermek után is jár, a felnőtt gyerekeket is figyelembe kell venni, és emellett is igénybe lehet venni a családi kedvezményt.

Világszerte békét sürgetett Ferenc pápa a 2009-es földrengésben lerombolt L'Aquila városában. A katolikus egyházfő a világban pusztító háborúkkal szemben a béke és a megbocsátás példaképeinek nevezte az abruzzói város lakosait és megnyitotta a helyi szent kaput. A pápa az ukrán és minden olyan népért imádkozott, melyek a háború miatt szenvednek. 2009. április 6-án az Abruzzo tartomány több tucatnyi városát és települését romba döntő földrengésben 309-en veszítették életüket. Az épületek újjáépítése még mindig folyamatban van.

Uniós szintű ársapka bevezetését szorgalmazza az áramdíjakra az osztrák kancellár. Karl Nehammer azt javasolta, hogy az Európai Unió válassza le az elektromos áram árát a gáz áráról. Hozzátette: valamit tenni kell végre, a piac jelenlegi formájában nem fogja magát korrigálni. Petr Fiala, az Európai Unió soros elnökségét betöltő Csehország kormányfője pénteken bejelentette, hogy hamarosan összehívják a tagállamok energiaügyi minisztereinek sürgősségi tanácskozását.

Az ukrán erők eltalálták az egyik legnagyobb orosz katonai bázist az ország keleti részében, a Zaporizzsja megyében lévő Melitopolban - közölte az orosz megszállás alatti város polgármestere. Közben az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat arra figyelmeztetett, hogy ha valamilyen súlyos baleset történne a zaporizzsjai atomerőműnek akár egy energiablokkjában is, a sugárfelhő nemcsak Ukrajna déli részére, de Oroszország déli, délnyugati területeire is kiterjedne. A vállalat javasolta, hogy a veszélyeztetett területeken lakók kezdjenek el jódot szedni.

Svájcban petíciót indít politikusok egy csoportja, hogy az ország gondolja újra az atomenergia használatának tervezett kivezetését. Érvelésük szerint a megfelelő áramellátás biztosításához a nukleáris energiát is meg kellene tartani. A csoport jövő kedden indítja el az aláírásgyűjtést. A svájci kormány jövő kedden fogja bemutatni elképzeléseit arról, hogyan kezelnék az ukrajnai háború miatt fellépő esetleges energiaellátási hiányokat.

Csehországban nem használták fel a megvásárolt koronavírus elleni vakcinák kétharmadát. Prága eddig 21 milliárd koronáért vásárolt oltóanyagot, de csak hétmilliárd korona értékű vakcinát használt fel. Vlastimil Válek egészségügyi miniszter elmondta: a hétmilliárd korona 17 millió adag vakcinát jelent. Csehország már érdeklődik a Pfizer cég új, módosított vakcinái iránt is.

Hollandiában hatra nőtt a teherautós gázolás halálos áldozatainak száma. Rotterdamtól délre egy utcai rendezvényen hajtott emberek közé szombat este a jármű. A helyi rendőrség azt közölte, hogy heten kórházba kerültek, egyikük állapota súlyos. A nagy méretű teherautó, amelyet egy 46 éves spanyol férfi vezetett, letért az útról és belehajtott a tömegbe. A rendőrség még vizsgálja a körülményeket. A sofőrt letartóztatták, az már biztos, hogy nem fogyasztott alkoholt.