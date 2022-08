Határvadászképzés: az első szolgálat is éles lőfegyverrel indul

Nagy István rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség megalakuló Határvadász Ezredének főkapitányi biztosa elmondta, Nyírbátorban különösebb átalakításokat nem igényelt a határvadász-kiképzés: a Készenléti Rendőrség objektuma nagy előadóteremmel bír, és igény szerint szállás is adnak a jelentkezőknek, akiknek minden nap ingyenes ebédet biztosítanak.

Első lépcsőben öt helyszínen kétszázadnyi határvadász, vagyis

valamivel több mint 200 fő képzése kezdődött meg.

A kiképzés négy héten át négy modulban, összese 180 órában zajlik:

Az első periódus során rendészeti ismereteket,

a másodikban jogi ismerteket,

a harmadikban intézkedéstaktikai és lövészeti,

míg az utolsóban határrendészeti, -őrizeti és -forgalomellenőrzési ismerteket sajátítanak el a határvadászok.

Nagy István hozzátette:

a képzésben részt vevők már az első szolgálatukat is éles lőfegyverrel fogják ellátni,

természetesen még nem önállóan, hanem a jelenlegi határrendészeti kirendeltségek tapasztalt járőreivel. Az ezredes megjegyezte, bízik abban, hogy a leendő határvadászok éles helyzetben is megtapasztalhatják azokat a feltételeket, amik fegyverhasználatra adhatnak okot, de emellett elméleti oktatásban is részesülnek, illetve lőgyakorlaton is részt fognak venni.

A jelentkezők összetételéről azt mondta, zömében fiatalokról van szó, akik az előzetes elbeszélgetések alapján motiváltnak tűnnek. Nagy István maga is érdeklődött, hogy tisztában vannak-e azzal, mi zajlik a határon, és a válaszokból úgy tűnt számára, hogy nyomon követik az eseményeket, és így is részesei kívánnak lenni a határvadászegységnek.

A határvadászok elsődleges feladata a magyar államhatár sérthetetlenségének a biztosítása, a jogellenes határátlépés megakadályozása, megerősítve a határrendészeti kirendeltségek állományát, kiváltva a déli határon a honvédségi és készenléti rendőrségi egységeket.

A jelentkezés továbbra is nyitva áll. „Mindig is vonzott a rendvédelmi pálya” Az InfoRádiónak nyilatkozó 27 éves Nagy Klaudia is részt vesz a határvadászképzésben Nyírbátorban. A kétgyermekes anyuka a családjának és önmagának is bizonyítani szeretne a kiképzés teljesítésével. Mint mondta, mindig is vonzotta a rendvédelmi pálya, aminek „alappilléreit” a miskolci Vay Ádám Gimnáziumban már elsajátította. A megterhelő és nehézségekkel járó feladatellátás pedig egyáltalán nem riasztja. Azt is elárulta, hogy a képzésben részvevők többsége férfi, de azért akadnak női kollégák is.

