Kövér László: jó erőt és egészséget Gyurcsány Ferencnek!

Kövér László a Mandinernek adott életútinterjúban részletesen beszélt pápai gyermekkoráról, kitérve arra is, hogy milyen hivatások vonzották: elinte rajzfilmrajzoló akart lenni, majd hajómérnök, később néprajzkutató. Mint mondta, bár a történelem és a magyar különösen érdekelte, a tanári pálya viszont nem vonzotta. Végül egy ismerősétől azt a tanácsot kapta: jelentkezzen jogra, még akármi is lehet. „Akármi is lettem...” – fogalmazott.

Gyurcsány Ferencre kitérve azt is elárulta, aki szintén Pápán született és ott volt gyerek, hogy az iskolában, főleg a gimnáziumban ő inkább a felsőbb osztályos fiúkat és az alsóbb osztályos lányokat ismerte. „Az alsóbb osztályos fiúk érdektelenek voltak, így Gyurcsány Ferenc is… Tudtam, hogy létezik egy ilyen nevű gyerek, mivel a szomszéd kislánynak osztálytársa volt” – fűzte hozzá.

Kezdetek

Az interjúban szó esik Kádár János, valamint a rendszer legnagyobb bűnéről, a rendszerváltozásról, illetve a Fidesz megalakulásáról is. Szerinte az 1956-os forradalom után morálisan és mentálisan csaknem végzetesen megtörték a magyar társadalmat. „Mindenkiből prolit akartak csinálni, ami – a félreértést elkerülendő – nem szociális státusz, hanem mentális állapot” – magyarázta.

Felidézte azt is, hogy az országban a Fidesz volt az első ellenzéki politikai szervezet a rendszerváltozás kezdetén, a Fidesz pápai csoportja pedig az első ellenzéki szerveződés volt Veszprém megyében. Mint mondta, az SZDSZ antikommunista pártként indult, semmi baj nem volt velük akkor, így nem érezték problémának, amikor felajánlották, hogy közös jelöltként támogatják az indulását képviselőként Pápán.

Kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy már sem változott abbéli véleménye, sőt, mélyebbé is vált benne a meggyőződés arról, miszerint Soros György a patás ördög egyik küldötte a sok közül.

„Ami ma a világban »progressziónak« becézi magát, nem egy ideológiai mozgalom vagy politikai oldal. Ezek sátánisták.

Minden, ami a világban valaha gonosz volt, történelmi koronként újabb és újabb formát öltve visszatér: most éppen általuk” – fogalmazott.

Napjaink

Kövér László az április 3-i országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta, dacára annak, hogy januártól kezdve kiolvasható volt a számokból a kétharmados győzelem lehetősége, őt is meglepte az eredmény. A vélekedést, miszerint addig fogja zsinórban nyerni a választásokat a Fidesz, amíg Gyurcsány Ferenc vissza nem vonul a politikától, a házelnök csak annyival kommentálta: „Isten éltesse Gyurcsány Ferencet erőben, jó egészségben, hosszú-hosszú ciklusokon át, az ellenzék vezéreként.”

Az orosz–ukrán konfliktust érintve úgy fogalmazott – Ferenc pápával szólva –, hogy ez egy kiprovokált háború, ami akkor is igaz, ha Oroszország agresszióját ez nem menti. Ennek a háborúnak a kiszemelt áldozata pedig Európa, amit így – talán egyszer és mindenkorra – le lehet választani az energia- és nyersanyagforrásként, felvevőpiacként és a hatalmas ázsiai gazdasági térséghez összekötő kapocsként természetes partnerül kínálkozó Oroszországról.

A házelnök úgy véli, hogy

„az oroszok, az ukrán elnök, Európa héjái és azok is, akik éppen csak gyávaságból tátognak a háborús kórusban, mind hozzák a szerepüket egy mások által írt színműben.”

Mellesleg mintha törést látnék az érvelések logikájában: ha az orosz hadsereg legyőzése csupán azon múlik, hogy kap-e a Nyugattól elég fegyvert Ukrajna, akkor ez az orosz hadsereg bajosan birkózna meg a NATO haderejével Berlin felé menet” – fogalmazott Kövér László, aki szerint a békét egyébként az mozdíthatná előre, ha annak a lehetőségéről beszélnének, nem pedig arról, hogy ki hogyan nyerheti meg a háborút.

Viselet

Az interjúból másik mellett az is kiderült, hogy Kövér László osztja Hercule Poirot véleményét: „bajuszt növeszteni művészet”. De mint hozzátette, ő csak szerényen próbálkozik. Elárulta azt is, nyaralása idején le szokta vágni a bajuszát, mert ahhoz, hogy erőre kapjon, időről időre szüksége van egy frissítésre. Hosszú hajat pedig azért viselt egészen sokáig, mert sosem szeretett fodrászhoz járni. „Egyszer valaki 2006 után megkérdezte, miért nem vágatom le. Azt mondtam, félig viccből, félig komolyan, hogy majd ha a komcsik nem lesznek hatalmon, akkor levágatom. Ezért nincs hosszú hajam 2010 óta” – mondta.

A fentieken túl kérdezték még a sportszeretetéről, valamint a családjáról is.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd