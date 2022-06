Női leggings – milyen lábbelivel viselhető? (x)

Miért is olyan jó a leggings?

A leggingset, ahogyan már szó volt róla, eredetileg aláöltözetként hordták. Azonban a kényelme miatt egyre többen kezdték el nemcsak nadrág alá viselni, hanem szoknyához is. Eredeti funkciója szerint egy vastagabb harisnya volt, ami melegített. Mára viszont annyiféle színnel és vastagsággal kapható, hogy önálló viseletként is megállja a helyét.

Az igazán minőségi leggingsek pedig szinte a végtelenségig képesek nyúlni, emiatt rendkívül kényelmesek. Ráadásul manapság már kaphatók kifejezetten alakformáló női leggings típusok, amelyek még teltebb alkaton is rendkívül jól mutatnak. Gyakorlatilag bármihez viselhetjük őket – a hűvösebb estéken például szoknyához igazán praktikus viseletnek számítanak.

Leggings magassarkúval

A leggings alapvetően szoknya vagy pólóruha alá az ideális viselet, de ha akad olyan hosszabb felsőnk, ami megfelelően kiegyenlíti a leggings testhezállóságát, akkor bátran viselhető önmagában is. Egy csinos magassarkú pedig szinte minden esetben megkoronázza az összhatást, bármilyen stílusban is viseljük leggingsünket. Egyvalamire azonban mindig figyeljünk oda, sose hordjuk hétköznapi viseletként ezt a fajta nadrágot testhezálló, rövid felsővel.

Ez egyrészt nem igazán ízléses. Másrészt viszont ilyenkor még a legvastagabb leggings is olyan hatást kelt, mintha csak önmagában vettünk volna fel egy harisnyát. Vagyis a legjobb, ha a leggingshez mindig valamilyen hosszabb felsőt vagy szoknyát viselünk a magassarkú mellé.

Balerinák és sneakerek

A leggings sokféle lábbelit szeret. Nemcsak a magassarkúval mutat istenien, hanem a visszafogottan bájos balerinával is. Felvehetjük ugyanúgy ruhával, tunikával vagy szoknyával a leggingset és a balerinát is, ahogyan a magassarkú esetében tennénk azt. Az egyik legkényelmesebb szettet kapjuk így, amely rendkívül nőies is egyben. Ez akkor is igaz, ha a női sneakerek választékából nézünk kedvenc leggingsünk mellé lábbelit.

Leggings sportcipővel

Sokan preferálják a különféle sport leggingseket, amelyek nemcsak anyagukban térnek el a hétköznapi daraboktól, hanem a szabásukban is. Sokkal hamarabb megszáradnak, elvezetik az izzadtságot és olyan megoldással készülnek, hogy valóban semmiféle varrás nem akadályozhatja viselőjét az edzésben. Az ilyen sport leggingsek természetesen kiválóan passzolnak a sportcipőkhöz és az edzőpólókhoz is.

A hétköznapi viselettel ellentétben itt abszolút sikkes, ha olyan szettel viseljük leggingsünket, amely rövid felsőt, netán topot tartalmaz. Ennek oka rendkívül egyszerű, hiszen edzés közben valóban indokolt a testhezálló felszerelés. Ugyanakkor a hétköznapok során már leginkább kirívó viseletnek számít, ha önmagában viseljük a leggingsünket rövid felsővel párosítva.

Nyitókép: Freepik