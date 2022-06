Orbán Viktor ismét beszédet mond Tusványoson

A tusnádfürdői rendezvény idei mottója: "Van, ami örök". Hagyományosan Orbán Viktor miniszterelnök lesz a fő szónok, várhatóan július 23-án mond beszédet - mondta el Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke az atv.hu-nak.

"Ez a mottó azt tükrözi, hogy vannak örök értékek az emberi életben, és a politikának ezeket kell követnie. Másrészt pedig vannak olyan intézmények is, amelyek hosszú életűek, egyfajta rendszerváltó intézménynek lehet tekinteni most már Tusványost" - jelentette ki. Reméljük, ha nem is örök, de nagyon hosszú életű lesz - mondta Németh Zsolt.

Utoljára a 30. tábort rendezték meg 2019-ben, a koronavírus-járvány miatt azonban azóta két tusnádfürdői tábor elmaradt.

Három éve Orbán Viktor a következőket hangsúlyozta: 1990-ben liberális, 2010-ben nemzeti rendszerváltás történt, az új rendszert kőműveskanállal és karddal a kézben kellett kiépíteni. "Az a jó, hogy az elmúlt 30 év mögöttünk van és nem előttünk". Liberális demokráciában nem lehetett a 2010 előtti bajokat kezelni, a demokráciára és piacgazaságra igent mondtak, a társadalmat viszont máshogy kellett szervezni. Az illiberális rendszer lényege a keresztény szabadság megvédése.

