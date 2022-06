A bútorok sem lettek olcsóbbak, még fájóbb lehet az iskolakezdés

Minimum 10, de inkább 20 százalékkal emelkedett az íróasztalok és az irodaszékek ára tavaly nyár óta – írja az Eduline, miután górcső alá vette a nagyobb bútoráruházak idei és tavalyi prospektusait.

Néhány hét múlva több tízezer szülő kezdi majd nézegetni az üzletek kínálatát, a diákok ugyanis jellemzően az általános iskola elkezdésekor kapnak íróasztalt és gurulós széket, és sokan a középiskola kezdetén is új – a testmagassághoz passzoló – bútort kezde(né)nek használni – teszi hozzá az oktatási szakportál.

A többi között példaként említik, hogy a tavaly még 40 ezer forintos – akciósan 25 ezer forintos –, egyajtós, egyfiókos íróasztal idén 45 ezer forintba kerül, míg a 49 ezer forintos – akciósan 32 500 forintos – társát 64 900 forintért kínálják. De egy múlt évben még 45 forintért árult irodai szék ára is 60 ezer forintra emelkedett, miközben egy úgynevezett gamer szék is 59 999 forintról 64 900 forintra drágult.

Az Eduline emlékeztet, hogy az alapanyaghiány és a fuvarköltségek emelkedése már tavaly elkezdte magával húzni a bútorárakat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján egy év alatt 13 százalékkal drágultak a konyha- és a szobabútorok, fél év alatt ugyanis duplájára emelkedett a fa, a réz és a vas ára.

A GKI Gazdaságkutató már akkor azzal számolt, hogy 2022-ben ehhez hasonló, 10-15 százalékos drágulás jöhet a bútorok piacán – ráadásul akkor még senki nem számolt az orosz–ukrán háborúval és annak hatásaival.

Mennyit kell fizetni az iskolakezdés előtt?

Az oktatási portál mások mellett arra is kitér, hogy a magyar szülők az új tanévhez szükséges alapvető felszereléseket 15-20 ezer forintért, iskolatáskát további 15 ezer forintért vásárolnak a boltok tavalyi felmérései alapján. Ha a tornacipőtől az íróasztalig mindent felírunk a bevásárlólistánkra, gyorsan kiderül, hogy

igen optimisták azok a becslések, amelyek szerint 30-40 ezer forintból meg lehet úszni az iskolakezdést

– teszik hozzá.

Ennél jóval magasabb összeg megy el augusztusban, akkor is, ha egy család mindenből a középkategóriát választja. Idén ráadásul azzal is számolniuk kell a szülőknek, hogy – többek között – a fa árának emelkedése miatt a füzeteket is magasabb áron lehet majd megvásárolni.

A papír árának emelkedése miatt körülbelül 30-50 százalékkal lesznek drágábbak a füzetek, rajzlapok, vagyis minden papírból gyártott tanszer, de az iskolatáskák, tolltartók, írószerek is sokkal többe kerülnek majd, a nagykereskedők 15-30 százalékos drágulással kalkulálnak – mondta korábban az Eduline-nak a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke.

