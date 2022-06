Ismételten a Budapest Airport a régió legjobb repülőtere

A Budapest Airport ismét elnyerte a „Kelet-Európa legjobb repülőtere” címet a 2022-es World Airport Awards díjátadón, immár egymást követő kilencedik alkalommal. A díj átadására a Passenger Terminal EXPO június 16-i ünnepségén került sor Párizsban – olvasható a Budapest Airport közleményében.

A World Airport Awards a légiközlekedési iparág legrangosabb elismerése, amelyet az utasok szavazatai alapján ítélnek oda a legnagyobb éves, globális repülőtéri ügyfél-elégedettségi felmérés alapján. Ez a leghitelesebb visszacsatolás a légiiparban, hiszen több mint 550 repülőtéren történnek a felmérések, melyek a repülőterek vezetőségétől és egyéb repülőtéri befolyástól teljesen függetlenek.

A díj az úgynevezett World Airport Survey kérdőíveken alapul, amit több mint 100 nemzetiségű repülőtéri utas tölt ki a 8 hónapos felmérési időszak alatt. A felmérés során értékelik az utazási élményt, illetve a különböző repülőtéri szolgáltatásokat egészen az érkezéstől, az utasfelvételen keresztül, a vásárláson és a biztonságon át a kapuknál történő indulásig – teszik hozzá.

Chris Disdale, a Budapest Airport vezérigazgatója a díj kapcsán kiemelte: „Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az egymást követő kilencedik évben is elnyertük a régió legjobb repülőtere címet. Számunkra ez nem csupán egy díj, hanem annak a kemény munkának az elismerése, amit a Budapest Airport és a repülőtéri közösség nap mint nap végez az utasok magas minőségű kiszolgálása érdekében.” Hozzátette:

„Egyértelmű, hogy az elmúlt 3 évben szintet léptünk,

hiszen a repülőtéren a minőség és az utasélmény fejlesztése került a fókuszba, amit az utaselégedettségi felmérések egyre jobb eredményei sorban visszaigazolnak.”

Edward Plaisted, a Skytrax vezérigazgatója elmondta: „Gratulálunk a Budapest Airport sikeréhez, hogy elnyerte ezt a fontos, az ügyfelek visszajelzésein alapuló díjat, mint Kelet-Európa legjobb repülőtere 2022-ben. Az elmúlt két év rendkívül nehéz volt a repülőterek számára világszerte, mivel meg kellett birkózniuk a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett számos korlátozással és az utazási kereslet súlyos visszaesésével. A Budapest Airport kiválóan megfelelt a kihívásnak, hogy a legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsa, még most is, amikor a légiközlekedés gyors ütemben tér vissza a megszokott szintre.”

A társaság közleményében kiemeli, hogy a Budapest Airport célja, hogy biztonságos környezetet és kiváló szolgáltatásokat biztosítson utasai számára, valamint, hogy az utasszolgáltatásokat folyamatosan fejlessze, ezáltal is növelve a repülőtéri utaselégedettség szintjét. Ennek érdekében dinamikus ütemben zajlanak a fejlesztések. 3 év alatt – 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben – összesen

több mint 70 milliárd forintot fordított a vállalat kapacitásbővítésre, infrastrukturális és fenntarthatósági fejlesztésekre, továbbá egyéb, az utasélményt növelő háttérfejlesztésekre és digitalizációra.

A fejlesztések a 2022-es év első felében is folytatódtak, és a repülőtér-üzemeltető a korábban elkezdett nagyszabású fejlesztéssorozatot sem hagyja abba. Az 1. Terminál újranyitásának előkészületei már javában zajlanak. A T1 megnyitása korábban 2024-re volt tervezve, de ez jelenleg felülvizsgálat alatt áll, mivel több légitársaság is csökkenteni kezdte a jövőbeli kapacitását a budapesti repülőtéren. Ezzel párhuzamosan a 3. Terminál építése is már a tervezési fázisban van; az új létesítmény nyitása legkorábban 2028-ra várható.

Nyitókép: Budapest Airport/Baranyi Róbert