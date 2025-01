Világraszóló botrányt kavart egy pakisztáni repülőreklám

"Párizs, ma érkezünk" - hirdeti a pakisztáni légitársaság plakátja, amelynek hátterében a francia trikolór előtt egy utasszállító gép repül, egyenesen az Eiffel-torony felé.

A reklám a Pakistan International Airlines (PIA) francia fővárosba tartó járatainak újraindítását hivatott népszerűsíteni.

A fotó azonban nem az utazási kedvet ébreszti fel a legtöbb európaiban, hanem inkább nagyon rossz emlékeket idéz - írja a BBC.

Nem is csoda, hiszen a kép kísértetiesen hasonlít azokra, amelyek 2001. szeptember 11-én New York-ban készültek, a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba vágódó utasszállítókról. Akkor az egyik legjellegzetesebb amerikai toronyépületet vették célba a terroristák. A pakisztáni légitársaság fotója pedig ugyancsak Európa egyik ikonikus építményét, Párizs jelképét, az Eiffel-tornyot ábrázolja, amint ugyancsak egy utasgép száll felé.

"Ez fenyegetés?” - idézte a brit média cég az X-en megjelent egyik hozzászólást. Egy másik felhasználó pedig arra szólította fel a pakisztáni vállalatot, hogy "haladéktalanul rúgja ki a marketingesét".

A hirdetés a múlt héten jelent meg, azóta tízmilliók látták a közösségi médiában, ahol egyértelműen negatív a visszhang. Gondolhatnánk, hogy az olvasók jócskán túlreagálták az egészet, hiszen mégiscsak egy teljesen ártalmatlan reklámfotóról van szó. Csakhogy a brit médiacég felidézi, a New York-i ikertornyok elleni merénylet kitervelőjét, Halid Sejk Mohammadot 2003-ban éppen Pakisztánban fogták el, míg az egész terrorakció irányítóját, Oszama bin-Ladent ugyancsak ebben az országban tették ártalmatlanná 2011-ben amerikai kommandósok.

A kapcsolat a légitársaság reklámja és a 2001-es terrortámadás között annyira nyilvánvaló, hogy maga a pakisztáni kormányfő, Sebaz Saríf is elrendelt azonnali vizsgálatot az ügyben.

"Szóhoz sem jutok. A légitársaság vezetősége nem tud a 9/11-es tragédiáról, ahol repülőgépeket használtak épületek megtámadására? Nem gondolták, hogy ezt is így fogják érteni az emberek?” - írta Omar Kurajsi pakisztáni újságíró az X-en.

I mean who is PIA’s creative agency



Who designed this?



Who or which agency manages its social media accounts?



Did the airline management not vet this?



Did the idiot who designed this graphic not see a PIA plane heading for the Eiffel Tower? One of Europe’s iconic landmarks… pic.twitter.com/Z0Vm7LQR51