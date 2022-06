Ismét megszólalt az OMV az üzemanyagkútjaival kapcsolatban

Mint arról az Infostart is beszámolt, az osztrák OMV schwechati finomítóját az üzem leállásával járó rendszeres karbantartása után nem tudták időben újraindítani. A pénteki műszaki probléma következtében egy időre megszűnt Magyarország utolsó olajtermékimportja is, így egyedül a Mol feladata az ország teljes körű olajellátása (amely egyelőre importálhat szlovákiai leányvállalatától is).

Ausztriában hat napra már felszabadították a biztonsági készleteket, a hazai tartalékok használatáról a technológiai és ipari miniszter dönthet. Itthon a technológiai és ipari minisztérium hétfői közleménye szerint nincs itthon ellátási probléma, a lakosság ellátható az ország saját termeléséből és készleteiből, és tetemesek a biztonsági tartalékok is, de nem írt a lakosságon kívüli felhasználók – így a közúti fuvarozók, a buszok, a dízelmozdonyok vagy a dízeles mezőgazdasági és munkagépek – ellátásáról – emlékeztet a vg.hu.

A Mol ausztriai töltőállomásainak ellátásáról a Molnál nem kívántak nyilatkozni a VG-nek, ahogyan a hazai biztonsági készletek felszabadításának szükségességéről sem - a fenti információk alapján szerintük egyébként minden rendben van és lesz.

A portál információi szerint a Mol és az OMV már egyeztet a további ellátásról, ez egyébként kézenfekvő is. Mivel piaci vélemények szerint esélyes, hogy előbb-utóbb a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség által tárolt tartalékból is fogunk használni, érdeklődtek a szövetségnél is, amely annyit jelzett, hogy a biztonsági kőolaj és kőolajtermékek felszabadítása az energiaügyekért felelős miniszter hatásköre. A magyar olajtartalékok Honlapja szerint a szövetség az országban nyolc településen – ezen belül több telephelyen – tároltat kőolajat vagy olajterméket három társaság létesítményeiben. Az Opal Zrt.-nél Celldömölkön, Pétfürdőn, Komáromban és Vámosgyörkön olajterméket, Százhalombattán és Tiszaújvárosban pedig kőolajat, a Molnál az utóbbi két városban kőolajat, a Terméktároló Zrt.-nél pedig Komáromban, Szajolon és Tiszaújvárosban olajterméket. Mindez a törvénynek megfelelően kényelmesen hosszú időre, 90 napi hazai felhasználásra elég.

A VG érdeklődött az OMV-nél, hogy tudni-e már, meddig esik ki az ellátásuk a műszaki hiba miatt.

Az osztrák társaság hosszabb javításra számít,

de pontos időtartamot egyelőre nem tudtak mondani.

Az OMV amellett, hogy saját hatáskörben dolgozik a probléma megoldásán, partnereivel is további megoldásokat keres a helyzet enyhítésére - közölték. "Mindezek az intézkedések a kész- és félkész termékeket érintik, és az ellátás biztonságának fenntartását szolgálják."

A társaság leszögezte továbbá, hogy nem tervezi a töltőállomások bezárását sem Magyarországon, sem más országokban, és mindent megtesz az ellátás fenntartása érdekében.

Magyarországi töltőállomásainak a nyugati országrészben lévő egységeit az OMV a schwechati finomítóból saját termékkel, a többit a Moltól vásárolt üzemanyaggal látja el. Alternatív útvonalakat kért Szlovénia Szlovénia nem számít üzemanyagellátási problémákra az osztrák OMV schwechati finomítójának meghibásodása miatt - közölte a szlovén közszolgálati televízió szerdán. A kormány arra kérte az OMV szlovéniai töltőállomásait, hogy biztosítsanak alternatív ellátási útvonalakat. Szlovéniának nincs finomítója, ezért az ottani kereskedők a szomszédos országokból importálnak kőolajtermékeket. Az ország nem tervez felszabadítani az állami nyersanyagtartalékokból, amelyeket csak akkor aktiválnak, ha nagyobb zavarok vannak a nemzetközi piacon, ami most nem áll fenn. (MTI)

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs