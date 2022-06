Orbán Viktor levélben válaszolt a luxemburgi miniszterelnök bírálataira

Better csalódottságát fejezte ki emiatt és felrótta Orbán Viktornak azt is, hogy Kirill pátriárka már régóta a listán volt, és hogy a magyar fél csak az utolsó pillanatban jelezte azt, hogy az egész szankciós csomagot meg fogják vétózni akkor, ha az egyházi vezető neve nem kerül le a listáról. Xavier Bettel mindezt egy levélben is közölte Orbán Viktorral, de két napja úgy nyilatkozott, hogy nem kapott rá választ.

Ez most megszületett, és Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője ismertette a tartalmát. Azt írta, levelet írt Orbán Viktor miniszterelnök a luxemburgi miniszterelnöknek, amelyben válaszolt kollégája őt bíráló kijelentéseire.

"Meglepett a nyilatkozatod. Tudhatod, hogy Magyarország mindig minden megállapodást betart" – fogalmazott Orbán Viktor, kiemelve: vitáink lehetnek, vannak is, de a magyarok mindig nyílt lapokkal játszanak.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a valóság az, hogy

az Európai Tanácsban minden miniszterelnök tudhatta, hogy Kirill orosz pátriárka nincs rajta a szankciós listán, hiszen a magyar delegáció egy hónapon keresztül ezt az intézkedést ellenezte a EU-nagyköveti fórum ülésein.

Ezt a magyar álláspontot egyetlen résztvevő állam- vagy kormányfő sem kifogásolta az Európai Tanács legutóbbi ülésén – hívta fel luxemburgi kollégája figyelmét Orbán Viktor.

Úgy folytatta: "Óriási eredményt értünk el: megőriztük az egységünket. Kérlek, ne relativizáld, inkább ünnepeld ezt a sikert".

"Ami a lényeget illeti, a későbbi félreértések elkerülése érdekében, Magyarország alkotmánya védi a vallásszabadságot, ezért egyházi vezetők szankciós listára helyezését, a hívektől való elszigetelését Magyarország soha nem fogja támogatni. Mi békét akarunk, és az egyházak vezetőinek részvétele nélkül nem lehet béke. Kérlek, hogy Te, aki az emberi jogok mellett mindig kiálló vezető vagy, fogadd megértéssel a magyar álláspontot" – zárta Xavier Bettelnek írt levelét Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor