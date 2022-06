KDNP: Magyarország kész kiállni igazáért és képviselni minden magyar érdekét

A kisebbik kormánypárt közleményében úgy fogalmazott, "történelmünk során sokszor váltunk nagyhatalmak játékszerévé, de mindig ragaszkodtunk függetlenségünkhöz, nyelvünkhöz, hitünkhöz, kultúránkhoz, tradícióinkhoz, amelyek biztosították nemzetünk fennmaradását a legnehezebb korszakokban is".

Kiemelték, Magyarországot és az egész magyarságot 1920-ban a trianoni diktátummal darabokra hasították a háborúban győztes nagyhatalmak.

"Ekkor egy területében megszállt, értékrendjében meghasonlott, a Tanácsköztársaság terrorjától éppen csak megszabadult, szétzilált társadalmú ország hajtott fejet az ítélet előtt" - fejtették ki.

A KDNP aláhúzta, "ennek a traumának a feldolgozása, következményeinek lehetséges enyhítése csak szuverenitásunk teljes visszaszerzését követően válhatott valóra, de önmagában az ország függetlensége nem csupán célja, hanem eszköze is a sebek begyógyításának hosszú és viszontagságos folyamatában".

"A kezünkben lévő lehetőségekkel élni tudni, de akarni is kell" - hangsúlyozta a párt, hozzátéve, a "nemzet egyesítése, a szétszakított nemzetrészek egymásra találása csak így történhet meg".

A KDNP közleményében kitért arra is, "míg a baloldal és a liberális politika 2004. december 5-én is eltaszította magától a határon túli magyarságot a kettős állampolgárság kapcsán indított gyűlöletkampányával, valamint azóta is igyekszik a külföldi érdekeket a nemzet boldogulása elé helyezni, addig a nemzeti-keresztény kormányzat 2010-ben első intézkedései között kezdte meg a magyarság közjogi egyesítését".

"Mára mindazok, akik magyarnak vallják magukat, földrajzi határoktól függetlenül is teljes jogú állampolgárok lehettek" - tették hozzá.

A kisebbik kormánypárt kiemelte, az "elmúlt 12 évben egyértelművé vált mindenki számára, hogy Magyarországra nemcsak a határon belül lakók, de a világ bármely táján élő magyarok számíthatnak és mi is számítunk rájuk".

"Az anyaország mindig segítő kezet nyújt a bajbajutottaknak, most különösképpen a kárpátaljai testvéreinknek" - írták.

A KDNP hangsúlyozta, "történelmünk legnagyobb humanitárius akciójában nálunk biztonságra, menedékre lelnek azok, akik a háború miatt hazájukat elhagyni voltak kénytelenek".

"Békében és egyetértésben élni szomszédainkkal, de felkészülni a jövő kihívásaira és mindenben segíteni a magyarságot szerte a világban, ez a hosszútávú kulcsa annak, hogy Trianon traumája keserűségből sikeres jövővé változzon" - fogalmazott a kereszténydemokrata párt.

"Az életképes nemzetekre a katasztrófa úgy hat, mintha visszavágják a fát. Annál eresebben hajt" - zárta közleményét a KDNP, Klebelsberg Kunó szavait idézve.