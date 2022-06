Sokat haladt a Diósgyőri vár újjáépítése

Közép-Európa új turisztikai központját az Épkar és az FK-Raszter építi – írja fotókkal gazdagon illusztrált cikkében a Magyar Építők.

A projekt két részre oszlik: a belső és a külső várban is zajlik a munka. A külső várban mintegy egy év alatt elérték a 60 százalékos készültségi szintet.

Mint írják, a külső várban négy bástyapárt visszaépítenek eredeti középkori magasságukra, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig a várfalon is végig sétálhatnak majd a látogatók a beruházás befejeztével. Másrészt a projekt később fontos része lesz még a Királynék kertje is, melyet középkori kertészettechnikával, korhű fűszer- és gyógynövényekkel ültetnek majd be.

Jelenleg a külső várat már körbe lehet járni a kazamata- és a teraszszinteken is.

A nyugati és déli bástyák is egyre jobban emelkednek, közeledik az időpont, amikor elérik végső magasságukat, így a bástyák bemutatótermei meg is kapták csillagboltozatukat. A keleti és északi oldali ikertornyok falazásával pedig most a külső terasz szintnél járnak. A külső konyhaépület falai is megépültek, és az Ernye bán torony falazását is elkezdték.

A külső várfal lassan teljes mértékben megkapja a kőburkolatát, már csak az épülő bástyák burkolása hiányzik. Arról is beszámoltak, hogy a kazamataszint födémjei, a nyugat-déli toronypár lépcsőházai, a királynék kertje, a hatszögletű torony és a nyugati terasz szerkezetépítési munkái 90 százalékban elkészültek. Emellett a kazamataszinten megvalósultak a nyugati-déli oldalon a betonaljzat munkálatai ugyanúgy, mint a teraszok vízszigetelése.

A Diósgyőri vár látványterve videón:

