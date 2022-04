Milyen speciális anyagból készülhetnek a négy évszakos abroncsok, és milyenből a nyári gumik? (x)

Mivel nagyon sok minden múlik az autónk gumiabroncsain, a gyártók folyamatosan dolgoznak az újításokon és a korszerűsítéseken. Az innovatív fejlesztéseknek köszönhetően a prémium kategóriás négy évszakos abroncsok, és nyári gumik tökéletesen megállják a helyüket a nyári forróságban. Arra lettek kifejlesztve, hogy nyári időjárási viszonyok között is biztonságos, és kényelmes vezetést nyújtsanak az autósok számára.

Milyenek a nyári gumik anyagösszetétele?

Balesetek sajnos egy másodperc alatt megtörténhetnek. Egy nagyobb fékezésre, rosszul bevett kanyarra, kicsúszásra pedig egy autós sem tud kellőképpen felkészülni. A balesetmentes, biztonságos közlekedés érdekében elengedhetetlen hogy az időjárásnak megfelelő szezonális abroncsokkal induljunk útnak. Akkor, ha a nappali hőmérséklet már meghaladja a 7 fokot, a legjobb, ha nyári gumit szereltetünk fel az autónkra.

A nyári gumik úgy lettek kifejlesztve, hogy azok ellenálljanak az akár 60-70 Celsius-fokra felmelegedett aszfaltnak is. A speciális anyagösszetételük tudja maximalizálni a biztonságot, illetve garantálja a komfortos vezetést a nyári hónapokban. Mivel a hő minden esetben valamennyit lágyít az anyagon, ezért a nyári gumik összetétele mindig valamivel nehezebbek, mint a többi abroncsfajta vegyületei.

Különlegessége éppen abban rejlik, hogy magas hőmérsékleten is képes kényelmes vezetést biztosítani az autósok számára, emellett könnyű kezelhetőséget garantál még akár esőben, nedves útviszonyok között is – írja az autógumiakció gumis webshop.

Mire figyeltek oda a gyártók a nyári gumik tervezése során?

A legmodernebb abroncsok megalkotása során a gyártó innovatív technológiákkal dolgozik, a nyári gumik szerkezeti szilárdságát például az abroncs peremének kialakítása tudja garantálni. A futófelület anyagán és egyedi mintázatán múlik az, hogy az adott abroncs mennyire lesz biztonságos. Ez határozza meg ugyanis azt, hogy a gumi milyen tapadással bír nedves és száraz útviszonyok között, illetve a mintázat befolyásolja az úttartást, a menetzajt és a fogyasztást is.

A keményebb anyagának és mintázatának köszönhetően a nyári gumiabroncsok kiváló eredményeket érnek el nedves és száraz utakon egyaránt, főleg ha egy megbízható, prémium minőségű gumiról beszélünk. A nagyobb felületi érintkezés pedig az abroncs fokozott mozgékonyságát és a remek reagálóképességét tudja megadni. A nyárigumi-vásárlás mindig egy hosszú távú befektetés, hiszen az alacsony gördülési ellenállásnak köszönhetően ezek a prémium gumik kevésbé kopnak, hosszú élettartammal rendelkeznek. Felépítésük során a gumi olyan lamellákat kapott, mely még biztosabb tapadást tud nyújtani, illetve ez növeli a gumi vízelvezető képességét is. A legtöbb nyárigumi-abroncs felületén megtalálható kopásjelzőt pedig időközönként érdemes leellenőrizni.

Hogyan lettek kifejlesztve a négy évszakos gumik?

A szezonális abroncsok mellett a négy évszakos modellek is remek teljesítményt nyújtanak nedves és száraz utakon egyaránt. Kimondottan azoknak az autósoknak lehet tökéletes választás, akik meg szeretnék úszni a szezonális abroncscserével járó költségeket és feladatokat. Mivel a négy évszakos abroncsok úgy lettek kifejlesztve, hogy jól reagáljanak a változatos időjárási viszonyoknak, csere nélkül használhatók egészen addig, míg teljesen el nem kopnak.

Az egyik legnagyobb előnyük, hogy a szezonális gumik legfontosabb tulajdonságait tudják magukba foglalni, így lehetnek ezek a gumik éppoly biztonságosak a felforrósodott aszfalton, mint a jeges és havas utakon is. Mintázatukban a legtöbb esetben megtalálhatóak a téli és a nyári gumikra jellemző sablonok is. Megjelennek rajtuk olyan lamellák, mint amit a téli gumikon találhatunk, illetve helyt kaptak rajuk azok a mintablokkok is, melyeknek nyári útviszonyok között van fontos szerepük. A négy évszakos abroncs anyagösszetételét tekintve valamivel lágyabbnak mondható, mint a nyári modellek, ennek köszönhető, hogy ellenáll a fagynak, és a hidegben sem válik merevvé és rugalmatlanná.

Nyitókép: pixabay.com