Varga Judit: felhívjuk az EBESZ figyelmét a jobboldali médiumok elleni hackertámadásokra

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfő reggelre több jobboldali médiaportált feltörtek. Mint a Magyar Nemzet írta, a Nemzeti Sport, a 888, a Metropol, a Figyelő, a Szabad Föld és a Mandiner vált elérhetetlenné (a Telex szerint az előbbi kormányközeli portálokon kívül több megyei lap is érintett volt). Egyes online lapokon nem sokkal a leállás előtt a következő üzenet jelent meg: "Ez a weboldal a kormányzati propaganda része! Elhozzuk az igazságot nektek! Kormányzati propaganda helyett független sajtót! Nézd meg, hogyan ver át a propagandamédia!" Ezután a tudósítások szerint többféle üzenet volt látható, köztük a kormányt és Orbán Viktor munkáját kritizálók, Márki-Zay Péter kampányígéreteivel kapcsolatosak, és olyanok is, hogy a jobb- vagy baloldali médiacégek mennyi helyreigazítási pert veszítettek el.

Az oldalak alján szerepelt egy szöveg, amelynek utalása szerint az akciót az Anonymous nemzetközi hackercsoport követte el.

Varga Judit az esetre reagálásként azt írta a közösségi oldalán, hogy a jobboldali sajtótermékeket ért támadásra fel fogják hívni az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) figyelmét, különösen hogy az igazságügyi miniszter szerint baloldali hackertámadás történt, "azért, mert azok mást mertek írni, mint a nemzetközi liberális mainstream média".

A Magyar Nemzet azt írta, hogy a hackertámadásban érintett Mediaworks Hungary a rendőrséghez fordul és feljelentést tesz.

