Nyilvánosságra kell hozni a 35 éves sztrádakoncesszió részleteit

Nem titkolhatja a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI), milyen számítások alapján jutottak arra, hogy 35 évre koncesszióba adják a teljes magyar autópályaüzemeltetést. A kormányzati szervet a Transparency International Magyarország (TI) perelte be, és a bíróság múlt heti elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint ki kell adnia a számításokat. Ezt az információt korábban közérdekű adatigénylésben próbálta megtudni a TI, de miután az NKI elutasította, bírósághoz fordultak – idézi a szabadeuropa.hu oldalt a Népszava. Az ügyben csütörtökön jogerős ítélet született.

Ahogyan arról korábban az Infostart is beszámolt, a kormány 2021 júniusában döntött arról, hogy az állam 35 évre koncesszióba adja a mintegy 2000 kilométeres autópálya-hálózatot, azaz a felújítást, az üzemeltetést, a fenntartást és a bővítést is. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának múlt év végi tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi úthálózat koncesszióba adása után is az állam szedheti be az útdíjakat, drágulás pedig csak a törvényben rögzített mértékben lesz.

Nagy Gabriella, a TI közpénzügyi programvezetője szerint a 35 éves időtartam miatt hosszú időre megszűnne a verseny a különböző vállalkozások között. A szakértő szerint ez azt jelenti, hogy a következő 35 évben úgy lehet majd autópályát építeni, hogy nem kell többé közbeszerzést kiírni.

A csütörtökön született jogerős döntés értelmében az Nemzeti Koncessziós Iroda az ítélet kézbesítését követően 15 napon belül köteles átadni a Transparency International Magyarországnak azokat a számításokat, amelyek szerinte igazolják, hogy mindez miért jó a magyar embereknek.

