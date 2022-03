Szijjártó Péter: a menekülteket megnövekedett nyomás esetén is el tudjuk látni

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a nemzetbiztonsági operatív törzs üléséről számolt be közösségi oldalán.

"A háborús cselekmények intenzitása nem csökken, folyamatosan a cselekmények Ukrajna területén. A diplomáciai erőfeszítések egyre erősebbek, de ezek eredménye még nem látszik" - mondta a tárcavezető.

Hozzátette: bíznak abban, hogy az orosz-ukrán egyeztetések valamilyen kézzel fogható eredményre vezetnek, de egyelőre ezen a területen sem látni előrelépést.

Mint mondta, a menekültek száma folyamatosan nő. Magyarországon készen állunk arra, hogy a menekülteket megnövekedett nyomás esetén is el tudjuk látni, számunkra szállást, munkalehetőséget bztosítunk - fejtette ki.

Szijjártó Péter megismételte, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvert és katonát a háborúba, és nem engedi a halált okozó fegyverek átszállítását az ország területén.

"Zajlanak a diplomáciai térben is viták, mi azonban sziklaszilárd módon kitartunk amellett, hogy nekünk az a feladatunk, az a kötelességünk, hogy Magyarország, a magyar emberek biztonságát garantáljuk, és ne engedjünk semmilyen provokációnak, ne engedjük beleprovokálni Magyarországot ebbe a háborúba. Meg kell akadályozni Magyarország belesodródását, belekavarodását ebbe a háborúba. A történelmi tapasztalatokat is ezt az álláspontot támasztják alá" - hangsúlyozta. A miniszter közölte azt is, a döntés mellett a kormány ki fog tartani, bármilyen nyomás is nehezedik rá.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter