Buda közösen segít a menekülteken

A kárpátaljai magyarok és az ukrán emberek bajban vannak. Mi, budaiak tudunk és szeretünk segíteni – írta Fürjes Balázs Facebook-oldalán.

A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára felkereste az egyik legtapasztaltabb magyar segítő szervezetnek, a Máltai Szeretetszolgálatnak a vezetőjét, Kozma Imre atyát, hogy miben van szükságük segítségre. Emellett a nap folyamán egyeztet Pokorni Zoltán XII. és Őrsi Gergely II. kerületi polgármesterrel, valamint a budai egyházközségek, gyülekezetek vezetőivel.

"Buda befogadó hely – szeretnénk a leghatékonyabban megszervezni a kárpátaljai, ukrajnai segítségre szorulók elhelyezését a kerületi táborokban, üdülőkben, más intézményekben, és mozgalmat indítani azért, hogy minél több budai család, vállalkozó fogadjon be egy-két hónapra kárpátaljai magyar családokat, menekülteket. Fontos kérdés az is, hogy a hozzánk érkező gyerekek járhatnak-e óvodába, iskolába. Elsőre úgy tűnik, pénzzel, tartós élelmiszerrel, ruhával és befogadással tudunk leginkább segíteni. Mutassuk meg együtt Buda legszebb arcát!" – írta a fideszes politkus, aki egyéni jelöltként is indul az április 3-i orszéggyűlési választáson.

A Hegyvidéki Önkormányzat a honlapján közölte, hogy szükség esetén azonnal legalább 50 férőhelyet tud biztosítani az ukrajnai háború elől menekültek számára. Pokorni Zoltán polgármester Fonti Krisztina alpolgármesterrel közösen irányítva olyan hegyvidéki segítő csoportot hozott létre, amely már a hétvégén megkezdte a menekültek hatékony megsegítésének megszervezését.

Várják az ellátáshoz az adományokat, jelenleg elsősorban azonnal fogyasztható tartós, nem romlandó élelmiszerre (konzervek, melegíthető készételek, bébiételek), gyermek és női higiéniás eszközökre, takarókra, hálózsákokra van szükség. Az önkormányzat kérése, hogy egyelőre más adományokat ne hozzanak.

Nyitókép: Facebook