Oroszország ellen szankciócsomagot hagytak jóvá az uniós külügyminiszterek - a nap hírei

A NATO további jelentős védelmi erőt telepítenek a szövetség keleti régióiba – erről állapodtak meg a tagállamok vezetői rendkívüli tanácskozásukon. Az állam- és kormányfők közös nyilatkozatban ítélték el az Ukrajna elleni orosz támadást. Úgy fogalmaztak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támadása Ukrajna ellen szörnyű stratégiai hiba, amelyért Oroszország súlyos árat fog fizetni éveken keresztül, mind gazdasági, mind politikai értelemben. Egyben szolidaritásukat Ukrajna demokratikusan megválasztott elnökével, parlamentjével és kormányával, valamint "a bátor ukrán néppel, amely most hazáját védi".

Felfüggesztették Oroszország képviseleti jogát az Európa Tanács Miniszteri Bizottságban és Parlamenti Közgyűlésében. A 47 tagot számláló szervezet közleménye kiemelte: a felfüggesztés ideiglenes intézkedés. A Miniszteri Bizottság rendkívüli ülésén elítélte Oroszország Ukrajna elleni, nemzetközi jogot sértő fegyveres támadását, és azt, hogy függetlenként ismerte el Donyeck és Luhanszk ukrán megyéket. Továbbá felszólította Moszkvát, hogy haladéktalanul és feltétel nélkül hagyjon fel katonai műveleteivel Ukrajnában.

Kijev már a "védelem szakaszába lépett", lövések, robbanások hallatszanak egyes kerületekben, a helyzet súlyos - jelentette ki Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Szerinte az oroszok meg akarják semmisíteni a fővárost, de az ukrán hadsereg tartja a védelmi állásait. Vitalij Klicsko arra kérte a kijevieket, különösen a város északi részén lévő Obolony kerületben lakókat, hogy ne hagyják el otthonaikat vagy az óvóhelyeket. Azt tanácsolta minden fővárosinak, hogy készítsenek össze vizet, élelmet, meleg ruhát, takarót, tisztálkodási szereket ara az esetre, ha óvóhelyre kell vonulniuk.

Közben a fővárost körüli megye kormányzója arról beszélt, négy civil meghalt és 15 megsérült a Kijev környéki településeket ért orosz légitámadásokban. Olekszij Kuleba súlyosnak nevezte a helyzetet a fővárostól északra lévő térségben, Hosztomel, Irpiny és Bucsa településeknél. Az ukrán védelmi miniszterhelyettes pedig arról számolt be, hogy az orosz hadsereg az Ukrajna elleni hadműveletben 2800 katonát és legalább 80 harckocsit veszített.

Kimenekítik a kijevi magyar nagykövetség munkatársainak egy részét és családtagjaikat Ukrajnából – számolt be róla a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, hogy az akció sikere érdekében részleteket csak azután közölnek, hogy az érintettek biztonságos helyre jutottak. Hozzátette, hogy a kimenekítettek között vannak az EBESZ és az Európa Tanács kijevi irodájának munkatársai is. Szijjátó Péter elmondta, hogy az evakuálás után 13 diplomata marad a kijevi magyar nagykövetségen, amely továbbra is teljes körűen működik és harmadik országbeli emberek kimenekítését is segíti.

Oroszország ellen ötpontos szankciócsomagot hagytak jóvá az európai uniós külügyminiszterek, az intézkedések között szerepel az orosz elnök és az orosz külügyminiszter vagyonának zárolása. A brüsszeli tanácskozás után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány teljes mértékben támogatta a szankciókat, és hangsúlyozta, hogy azok nem veszélyeztetik Magyarország energiaellátást és a rezsicsökkentést.

Az olajárak emelkedése miatt az Egyesült Államok felszabadíthatja a stratégiai olajtartalékát. Az amerikai elnök ugyanakkor felhívta a vállalatok figyelmét, hogy nem szabad kihasználniuk a mostani helyzetet, ne emeljék meg az áraikat a nyereség növelése érdekében. Japán és Ausztrália szintén bejelentette, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség többi tagországával együtt készen áll olajkészletei felszabadítására.

A keleti országrészbe átcsoportosított egységek kettős, humanitárius és katonai feladatot látnak el – erősítette meg a honvédelmi miniszer. Benkő Tibor Szentesen a Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred Debrecen és Hajdúhadház térségébe induló egységeinél tartott szemlét. Azt mondta, a katonák humanitárius feladatként segítik a rendőrség, illetve a Belügyminisztérium munkáját, a Magyarországra menekülők fogadását, elhelyezését, ellátását.

Magyarország határozottan elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást - jelentette ki a köztársasági elnök a bukaresti kilencek államfői megbeszélésén pénteken Varsóban. Áder János azt mondta: az Ukrajna elleni orosz támadás egyike a második világháború óta Európában látott legnagyobb katonai fellépéseknek, de 1956-ban Magyarország is kénytelen volt hasonlót elszenvedni.

Döntött a Fidesz-KDNP országos listájának első 50 helyéről a kormánypártok országos választmánya. A listát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke vezeti, őt Semjén Zsolt, a KDNP elnöke és Kövér László házelnök követi. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a 9., a KDNP képviselőcsoportját vezető Simicskó István a 28. helyet kapta a listán.

Nyilvántartásba vette a román, a német, a lengyel és a szlovák nemzetiség országos listáját az országgyűlési választásra a Nemzeti Választási Bizottság. Ez pedig azt jelenti, hogy a roma kivételével minden nemzetiségnek szinte biztosan lesz szószólója az új Országgyűlésben, ehhez elegendő, ha legalább egy regisztrált nemzetiségi választójuk érvényes szavazatot ad le a listájukra. Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése azonban a január 31-ei határidőig nem tudott megállapodni a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát az április 3-ai országgyűlési választásra.

Jogszerű a mozdonyvezetők sztrájkja - a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú végzésében helybenhagyta az elsőfokú bíróság határozatát. A vasúttársaság felülvizsgálati kérelmet nyújt be a döntés ellen. A Mozdonyvezetők Szakszervezete felszólítja a MÁV-START Zrt.-t, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi tárgyalásokat a sztrájkkövetelés teljesítéséről. Az érdekképviselet március elejére hirdetett munkabeszüntetést. A MOSZ Soproni tagcsoportja támogatja a MÁV-START mozdonyvezetőinek erőfeszítéseit és egyetért követeléseikkel, ezért szolidaritási sztrájkot hirdet a GYSEV Zrt.-nél.

Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij