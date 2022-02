Déli körvasút: újabb mérföldkő a Duna-híd újjáépítésében – képek

A Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítés alatt levő régi hídszerkezetének újabb elemét bontották el, illetve tették szerdán hajóra a kivitelező Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. munkatársai. Így az ötből már csak kettő régi hídelemet szükséges elbontani – írja a Facebookon Vitézy Dávid.

Eközben zajlik Csepelen az új hídelemek gyártása: a helyszíni szerelés, illetve az új elemek beemelése a régi szerkezet teljes elbontását követően tavasszal kezdődik, és a tervek szerint ezen a hídon idén szeptemberben megindulhat a vonatforgalom – teszi hozzá a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Egyebek mellett arra is emlékeztet, hogy a Déli összekötő másik két új hídján már jelenleg is közlekednek a vonatok: az újonnan megépült második hídszerkezetet tavaly adták át konzorciumi partnerükkel, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-vel, az új, a most elbontott elemek helyére kerülő harmadik hídon pedig még idén közlekedhetnek a szerelvények.

A harmadik felszerkezet és az ezen levő új vasúti felépítmény elkészültével zárul le a beruházás és bővül három vágányossá a Déli összekötő vasúti Duna-híd. Az elbontott hídelemek egyikének utóhasznosításával épülhet gyalogos és kerékpáros híd a III. kerületben a Gróf Esterházy rakpart és az Óbudai-sziget között. A H-híd szomszédságában az új átkelőt így gazdaságosabban lehet megépíteni és a városképbe lehet illeszteni. Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy Dávid a továbbiakban felidézi, hogy a nagyobb kapacitás a jelenleginél több elővárosi és távolsági, illetve tehervonat közlekedésére ad lehetőséget. Ehhez persze szükség van a teljes Déli körvasút, azaz a Népligettől Kelenföldig tartó szakasz bővítésére is, ahol szintén három, illetve helyenként négy vágány épül. A Déli körvasút megépítése a Keleti pályaudvar átadása óta a legnagyobb vasúti fejlesztés Budapesten, amely kormányzati beruházással, európai uniós támogatással, és szintén a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) és a NIF Zrt. együttműködésében valósul meg – emeli ki. Már megkötötte a NIF a kivitelezői szerződést, a munka 2023-ban kezdődhet Kelenföld és Ferencváros között, és a tervek szerint 2027-ben fejeződik be a Déli Körvasút építése.

Új vasútállomások

Mint olvasható, a körvasúton három teljesen új vasútállomás épül – Nádorkert, Közvágóhíd, Népliget –, és ezek adnak majd átszállási lehetőséget metróra, hévre, villamosra, illetve szolgálnak ki fontos célterületeket. A Nádorkert és a Közvágóhíd állomások építése 2023-ban, a Kelenföld-Ferencváros szakasz fejlesztésekor kezdődhet el, ehhez a beruházáshoz a kormány biztosította a szükséges európai uniós forrást. Budán az Infoparknál Nádorkert megálló szolgálja majd ki az egyetemvárost, a Lágymányosi lakótelepet és a Kopaszi-gátnál most épülő új városrész lakó- és irodaépületeit. Itt lehet majd átszállni az 1-es mellett a meghosszabbodó Budai Fonódó villamosra is, ami a BFK beruházásában készülhet el addigra. Pesten a Közvágóhíd állomás létesít közvetlen kapcsolatot a felszín alatt, egyesítve a Kálvin térig hosszabbítandó ráckevei (H6) és csepeli (H7) hév vonalakkal, ezek mellett itt az 1-es és 2-es villamosra lehet átszállni. A Népligetnél épülő állomásnál – ami egy külön projekt része – lehet majd átszállni az M3-as metróra és a 3-as villamosra. Az új állomások, ideértve Népligetet is, 2027-ben készülhetnek el. Szintén önálló projektként a beruházás részét képezi Ferencvárosban egy úgynevezett átemelő vágány építése, amely külön szintben keresztezi az állomás vágányait, így gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a Déli Körvasút forgalmát. Vitézy Dávid/Facebook

Vitézy Dávid hozzáteszi, hogy a Déli körvasút révén a vasút versenyképesebb lehet az agglomeráció és Budapest közötti közlekedésben, és jelentősebb lehet a szerepe a városon belüli forgalomban is. Kelenföld és Népliget között az elővárosi vonatok átlagosan 8-10 percenként közlekedhetnek, összekötve az érdi, a budaörsi és a környező budai agglomerációt, Kelenföldet, az újbudai egyetemvárost, a Soroksári út térségét és a Népligetet Kőbánya-Kispesttel, a jövőben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel és a pesti agglomerációval. Ennek köszönhetően Budapest jelentős közúti forgalomtól mentesülhet – írja.

