Áll a bál a budapesti cégvezetők jutalmai körül

A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció szerint a Fővárosi Önkormányzat cégeinek vezetői – a főváros rossz anyagi helyzete ellenére – több millió forintos jutalmat kaptak 2021-ben, ráadásul a 2020-as összeg dupláját. Erről a 16. kerületi polgármester, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti tagja beszélt. Kovács Péter megfogalmazása szerint a közérdekű adatigénylésük a Fővárosi Önkormányzatnál célba ért, és kiderült, hogy a 2020-as és 2021-es években melyik fővárosi cégvezető milyen jutalmat kapott. A meglepő az volt, hogy bár Karácsony Gergely főpolgármester azt állítja, hogy a város ki van éheztetve és nincs pénzük semmire […], de azért a legtöbb cégvezetőnek megduplázták a jutalmát, illetve prémiumát – fejtette ki a kormánypárti politikus hangsúlyozva, hogy nem az infláció mértékével emelték, vagy szinten tartották, hanem megduplázták. Kovács Péter szerint ebből az látható, hogy mégis van pénz, „bizonyos dolgokra mindenképpen”.

Az InfoRádió az ügyben megkereste a Városházát is. A sajtóosztály a válaszában kiemelte, hogy nem jutalmat kaptak a cégvezetők, a juttatás a 2020-as évi prémiumfeladatok teljesítéséért járt, az erről szóló döntés és a kifizetés 2021 nyarán történt, a cégek 2020. évi beszámolójának elfogadását követően. Hozzátették: minden esetben az adott cégek felügyelőbizottságának véleményét követően történhetett kifizetés, a testületekben pedig egyébként a Fidesz delegáltjai is megtalálhatóak. A prémiumot minden esetben az adott cég költségvetéséből fizetik ki. Kiemelték azt is, hogy a hasonló nagyságú állami vállalatoknál jóval magasabbak a vezetői bérek, mint a fővárosi cégek vezetőinek esetében.

Januárban a Városháza eladását vizsgáló bizottság ülésén is szóba került a cégvezetők év végi prémiuma. Karácsony Gergely főpolgármester akkor nem volt biztos Barts J. Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatójának év végi jutalmával kapcsolatban. Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes akkor azt mondta, 2021 végén nem kapott prémiumot Barts J. Balázs. Megjegyezte, prémiumra az évzárást követően kerülhet sor, ami ebben az esetben a beszámolóknak az elfogadása, vagyis a vezérigazgató teljesítménye nem 2021 decemberében, hanem nagyjából 2022 nyarán dől el.

Barts J. Balázs alig három hónappal ezelőtt írásbeli fegyelmit kapott a főpolgármestertől. A Városháza akkori közleménye szerint a Vagyonkezelő vezérigazgatója hibázott abban, hogy „az ingatlanpiaci befektetők számára ismertette a Városháza értékesítésének lehetséges hosszú távú, 2030 utáni évekre szóló alternatíváit”.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László