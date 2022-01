Orbán Viktor: az árstop alá eső termékeknek mindig lenniük kell a polcokon

Hosszabb interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban - több mint egy hónap szünet után. A TELJES INTERJÚT ITT HALLHATJA, A HIRADO.HU-N.

Ismert, fajsúlyos bejelentéseket tett a kormányfő a héten, alapvető élelmiszerek árát rögzítették a kormányülésen az október 15-ei szinten február 15-ével.

"Ez már majdnem olyan karácsony volt, mint amilyet elképzel az ember. Már össze tudtunk jönni, tudtunk találkozni, a veszély fenyegető ereje már kisebb volt, mint korábban. És a szilveszter is egész emberinek tűnt" - fogalmazott először is Orbán Viktor.

Úgy látja, az omikron variáns ellen, amely bár gyengébb, ellene védekezni kell, ki fogja szorítani a korábbi mutációkat, az embereket arra kérte, vegyék fel az első, a második és a harmadik oltást is.

Közölte, januárban minden hétvégén van oltási akciónap az operatív törzs közlése alapján - erről bővebbet is tartalmaz egyébként a Koronavírus.gov.hu napi tájékoztatója.

Megerősítette,

kétmillió Pfizer és 700 ezer Moderna vakcina is rendelkezésre áll

a védekezésben az oltási napokra.

Változás a védettségben - a negyedik oltás

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter "intelmére" óvatosan fogalmazott a védettséget tekintve, ez ugyanis most változik a rendelkezések szerint.

"A karantén hossza 10 napról 7 napra csökken, 5 nap után negatív teszteredménnyel szabadulni lehet. Az iskolákban is van egy változás: ha van fertőzés egy osztályban, csak az oltatlan gyerekeknek kell otthon maradniuk. A többiek oktatása a megszokott rendben folytatódik" - mondta.

Továbbá: már nem kaphat védettségi igazolványt, aki átesett a fertőzésen, csak az, akinek megvan a három oltása, gyermekek esetében kettő.

A kormány fogalmazott a kormányülésen a negyedik oltás kérdésével is:

"A negyedik oltást támogatjuk. A harmadik oltás nagyon megerősíti a védettséget, de ha valaki úgy érzi, szüksége van a negyedikre, hat hónap után javasoljuk, hogy vegye is fel, de csak orvosi konzultációt követően"

- húzta alá Orbán Viktor.

Büszkeséget érez az orvosok és kórházi dolgozók teljesítményét látva.

Friss számokat is hozott: 243-an vannak lélegeztetőgépen, 2611 kórházi beteg volt csütörtökön koronavírussal.

Infláció - élelmiszerárstop

Két irányú védekezést folytat a kormány az infláció emelkedése ellen, mivel nincs normális helyzet, nem normatív eszközökkel, ezt Orbán Viktor Demján Sándor "iskolájában" tanulta.

"Amikor beüt a baj, elszabadul az infláció, a családok megvédésére van szükség" - húzta alá. Ennek mentén intézkedtek először az üzemanyag árstopjáról, mert a benzin és a gázolaj ára mindenre kihat. Ezt követően kamatstopot vezettek be a bankok számára, majd jött az élelmiszerárstop, szerb mintára. "Beszéltem Vucic elnök úrral. Kiválasztottak 5 alapvető élelmiszert, amelynek az árát egy korábbi árszinten rögzítették. És

ezeknek a termékeknek mindig lenniük kell a polcokon, ezt ellenőrizni fogjuk.

Ha nincsenek az érintett termékek, büntetni fogunk. Remélem, nincs szükség a fenyegetőzésre. 90 napra vezettük be, eredetileg a szerbek 60 napra vezették be, de amikor látták, hogy nem ment le az infláció, még 30 napot hozzáadtak" - mondta a miniszterelnök.

Hogy az Európai Unió mit reagál majd az intézkedésre, arra azt felelte, a kormánynak nem csupán piaci szempontokat kell védeni, hanem a lakosságét is, ennek szellemében vezették be annak idején még a közmunkarendszert is.

"Nem szabad csak nézni egy kormánynak, hogy mi történik a gazdaságban. Föl vagyok készülve, hogy Brüsszelben meg kell védeni ezt az intézkedést" - figyelmeztetett Orbán Viktor.

Elfogadja, bár nem tartja normálisnak, hogy az ellenzék nem támogatja a kormány élelmiszerárstopját, hanem áfacsökkentést követel, amit egyébként több termékkörben korábban már eldöntöttek.

Április 3. - gyermekvédelmi népszavazás

Ismert, az országgyűlési választások napján gyermekvédelmi népszavazás is lesz, amelyet a kormány kezdeményezett. Ezzel kapcsolatban kijelentette, vannak európai politikusok, akik "rá vannak állítva" Magyarországra a "Soros-hadsereg" tagjaiként, de "a gyermekvédelmet szolgáló szabály a gyermekeket védi, nem vonatkozik a felnőttekre", bármit is mondanak Brüsszelben.

"Vannak szabályok, amelyek a szülők számára garantálják a jogot, hogy neveljék a gyermeküket. Ilyen a szexuális nevezés területe is, homo- vagy heteroszexuális szülő esetén egyaránt; ezt a jogát nem adhatja át a szülő az iskolának" - közölte a kormányfő.

Szerinte nem ok nélkül nevezik a gyermekvédelmi törvényt pedofiltörvénynek, a minap látta a híradásokban, hogy egy több száz fős pedofilhálózat bukott le Németországban, márpedig "idő kell egy-egy ilyen hálózat kiépüléséhez", ám el kell fogadni azt, amit "anyáink" mondtak, hogy "aki hozzányúl a gyermekeinkhez, annak kikaparom a szemét".

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán