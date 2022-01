Nagy áttörés: 31 új gyógyszer és terápia kapott tb-támogatást

Innovatív gyógyszeres terápiáknak azokat a kezeléseket és készítményeket nevezzük, amelyek a saját területükön korábban nem vagy jóval nehezebben gyógyítható betegségek kezelésére adnak új, tudományosan megalapozott alternatívát. Magyarországon két év szünetet követően, 2021 végén kapott normatív társadalombiztosítási támogatást 31 ilyen innovatív terápia, illetve indikáció, ami nagyon fontos, hiszen több ezer magyar beteg juthat hozzá a modern megoldásokhoz különféle területeken – emelte ki Holchacker Péter, hozzátéve, hogy az elmúlt másfél évben a pandémia hatására igen hosszú és kényszerű szünet volt a befogadási döntésekben, tehát most ennek a lemaradásnak a behozataláról is van szó.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója szerint ugyanakkor

ez csak az első lépés abban a sorban, hogy ledolgozhassuk a relatív lemaradásunkat akár a visegrádi régiót tekintve, amire egyébként minden esélyünk megvan,

hiszen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) több mint 70 másik terápia vonatkozásában terjesztette fel végső döntésre a kérelmeket, ami azt jelenti, hogy a kormány gyors döntésével gyorsan akár igen nagyszámú új terápia is elérhetővé válhat a magyar betegek számára.

Holchacker Péter arra is kitért, hogy a magyar társadalombiztosítási rendszer sajátosságai okán igen széles körben biztosít nagyon modern terápiákat is a hazai betegeknek, ugyanakkor ahhoz, hogy könnyű legyen ezeknek a terápiáknak az elérése, szükség van a normál társadalombiztosítási támogatásra. Ez azt is jelenti, hogy amíg ez a döntés nincsen meg, addig csak úgynevezett méltányossági eljárás keretében, egyedi kérelemre férhetők hozzá ezek a terápiák. A most befogadott 31 terápia és készítményből is többet alkalmaztak már az országban korábban, de innentől kezdve mindenkire, általános módon ugyanazok a szabályok vonatkoznak.

„Ez a legjobb a gyógyító ellátás és az érintetett betegek szempontjából is” – zárta szavait az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.

