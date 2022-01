Márki-Zay Péter és az LMP is reagált Gattyán György levelére

Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt Gattyán György levelével kapcsolatban a Magyar Hangnak azt mondta, hogy "egy kérdés lesz áprilisban, Fidesz, vagy nem Fidesz. Aki nem az összefogott ellenzékre adja a szavazatát, az a Fidesz korrupt, egyre inkább pártállami struktúrájának a hatalmon maradását szolgálja".

Mint mondta, örömmel veszik, ha bárki jelentkezik az összefogott ellenzék támogatására, az önkormányzatok és az államigazgatás digitális fejlesztése pedig a céljaikkal is egyezik, jelenleg is zajlik a digitális Magyarország fejlesztésére vonatkozó programjuk kidolgozása. Azzal a javaslattal viszont nem értett egyet, hogy további 10 százalékos alapbéremelést kell végrehajtani az állami közoktatásban dolgozók részére, a jelenlegi egyházi támogatások terhére. Úgy véli ugyanis, hogy ha valaki az egyházi intézmények juttatásait akarja csökkenteni, annak a feszültségkeltés lehet a célja, a béremelést nem így kell végrehajtani.

Márki-Zay Péter véleménye szerint azonban a különböző, az összefogott ellenzékkel szemben indulni készülő pártok általában a Fidesz érdekében lépnek fel, sok közülük a Fidesz reklámfelületein kommunikál. "Az ő indulásuk az ellenzéki szavazók elbizonytalanítását és megosztását szolgálja."

Az LMP társelnöke, Kanász-Nagy Máté szerint Gattyán György a női testek áruba bocsátásából gazdagodott meg, és a Megoldás Mozgalom nem vett részt az ellenzéki előválasztáson, így a témával nem is kíván foglalkozni. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában az Index szemléje szerint arról is beszélt Kanász-Nagy Mát, hogy a közös választási programjukon az utolsó simításokat végzik, és azt a napokban be is mutatják.