Felmondja a szerződést a gázkereskedő Győrben

Az emelkedő energiaárakat igyekszik néhány gázkereskedő érvényesíteni és a korábban, még alacsonyabb árakon megkötött szerződéseket módosítani vagy újakkal leváltani. Az áldatlan állapotról - melyben az önkormányzatok nem tudnak többet fizetni, a kereskedők pedig nem akarják a korábbi árakon adni a gázt - a legutóbbi Kormányinfón is szó volt.

Akkor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy az önkormányzatoknak is lehetővé fogják tenni, hogy belépjenek az egyetemes szolgáltatásba és így kedvezményes árat fizethessenek. Ennek részletei egyelőre nem ismertek, a helyzet pedig több helyen is kritikus volt.

A Telex szombaton azt írta, Győrben a nehézségek után elszakadt a cérna. Bár a győri közgyűlés e heti rendkívüli ülésén ugyan engedélyt adott a városi közszolgáltató cégének – a Győr-Szolnak – hogy újratárgyalja a gázkereskedővel nyáron kötött, elvileg 2022. szeptember 30-ig szóló szerződését, de ez a gesztus is kevésnek bizonyult. A Global NRG Zrt. ennél többet akart, és meglépi, amit a tárgyalások során belengetett: felmondja a szerződést Győrben. Egyes számítások szerint ez a helyzet plusz 5 milliárd forintjába kerülhet a kisalföldi megyeszékhelynek.

A lap megjegyzi, hogy nyilván majd perre mennek a felek, de ha lesz is kártérítés, biztosan kevesebbre rúg, mint amennyit az új szerződés miatt a Győr-Szol a gázért fizetni fog 2021-2022-ben.

Dézsi Csaba András polgármester a történtekről a pénteken megjelent önkormányzati lapban azt is írta, hogy a szolgáltató amellett, hogy kvázi megzsarolta az önkormányzatot, hogy ha nem módosítják a szerződést, akkor egyoldalúan, törvénytelen módon felmondja azt, hanem - mivel a tavalyi évben szintén ár alatt vették tőle a gázt – az akkori veszteségét is szeretné rajtuk behajtani, a már lejárt szerződése után. "Erre azonban érthető módon nem mutatunk hajlandóságot." Azt is írta a városvezető, hogy állami segítséget kérnek, ha eljön az ideje. Kijelentette, be fogják perelni a szolgáltatót.

A szerződés felmondásának tényét Endrődi Péter, a polgármester kabinetfőnöke, a Győr-Szol igazgatóságának elnöke megerősítette a Telexnek.

"Valóban jeleztük minden hatóságnak és érintett szervnek a szerződés felmondását, ez a következő héttől lép életbe, onnantól számolva van hét napunk új szerződő partnert, gázkereskedőt találni. Nincs kétségünk, hogy a piacon a hír már végigment, és számítunk is ajánlatokra. A szakemberek számítása nem kecsegtető: ha a mostani árakon szerződik ugyanis valaki – jelesül mi –, akkor a korábban kialkudott árhoz képest ötmilliárdos eltéréssel számolhatunk. A győri lakosok ebből nem éreznek meg semmit, náluk lesz meleg a lakásban, a Győr-Szol költségvetését írja át teljesen ez a helyzet."

A lap megkereste a Global NRG Zrt-t is, ahol azt mondták, ebben az ügyben inkább Győrre bízzák a kommunikációt.

Ha esetleg hét napon belül nem tud új szerződést kötni a város, akkor a Győr-Szol távhő-üzletágának – amely pedig eddig nyereséges volt, jól működött – mindent át kell adnia az államnak.

