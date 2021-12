Rusvai Miklós: úgy vártuk az omikront, mint a messiást

Jelentősen csökkenne a koronavírus-hullámok során látott halálozás, ha a teljes lakosság körében nagyon magas, 100 százalék körüli lenne az immunizáltság szintje – mondta Rusvai Miklós víruskutató Portfoliónak adott nyilatkozatában.

A szakember immunizáltságot, és nem átoltottságot mondott, szerinte ugyanis a jelenleg nagyon nehéz elérni a teljes átoltottságot, mivel országonként sokan vannak, akik elutasítják a vakcinát. Az oltások mellett az immunizáltságot így növeli az is, ha valaki átesik a koronavírus-fertőzésen – tette hozzá a szakember.

Rusvai Miklós szerint egyébként nincs messze a kívánt immunizáltsági szint, becslése szerint

a jövő év második felében kialakulhat a társadalmi immunitás a koronavírussal szemben.

A víruskutató bizakodó az omikron variánssal kapcsolatban, ami szerinte hozzájárulhat ahhoz, hogy a társadalomban gyorsabban kialakuljon a védettség szintje. Ehhez az kell, hogy beigazolódjon: az omikron nemcsak gyorsabban terjed, mint a delta (szerinte ez már biztosra vehető), de enyhébb megbetegedést is okoz. „A járvány eleje óta úgy várunk egy ilyen variánsra, mint a messiásra. És ha az omikron lesz ez a várva várt variáns, akkor kicsit korábban is jött, mint amire számítottam” – fogalmazott.

Szerinte jó okunk van azt hinni, hogy a koronavírus a jövőben enyhébb megbetegedéseket okoz majd. Ez a fajta evolúció ugyanis a korábbi koronavírusokra is jellemző volt, amelyek kezdetben súlyosabb megbetegedéseket okoztak, ma pedig csak szezonálisan jelennek meg, akkor is általában enyhe a megbetegedés lefolyása – a szervezetünk ugyanis több évtizede ismeri ezeket a vírusokat.

A Portfolio érdeklődésére Rusvai Miklós arra is kitér, hogy az sem kizárható, hogy az omikron végül mégis ellenállóbbnak bizonyul az oltásokkal szemben, és nem is okoz enyhébb lefolyást, mint a delta, hiszen nem törvényszerű, hogy a jelenlegi koronavírusnak is kialakul majd egy szelídebb variánsa. Az mindenesetre biztosra veszi, hogy

Magyarországon lesz következő, ötödik hullám, és hogy azt az omikron indítja majd be.

Várakozása szerint az omikron legkésőbb karácsonykor megjelenik Magyarországon, amikor külföldről sokan hazatérnek. A variáns utána januárban terjedni kezd, és február-március környékén beindítja az újabb hullámot. Kiemelte továbbá, hogy az omikron ellen három hónap múlva már lehetnek vakcinák, és könnyen lehet, hogy ezekkel újra immunizálni kell majd a társadalmat – azokat is, akik már eddig is több oltást kaptak.

A víruskutató mások mellett arról is beszélt a Portfoliónak, hogy mit gondol a kötelező oltásról.

