Járványügyi szakértő: tarolhat idén az influenza

A magyar lakosságnak általában a 15-20 százaléka fertőződik meg influenzavírussal. Tavaly ez az arány gyakorlatilag nulla volt, idén viszont az előrejelzések 30-40 százalékos, rendkívül magas fertőzöttségről szólnak – mondta a Magyar Nemzetnek Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője.

A 2020–2021-es szezonban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedések miatt az influenzajárvány elmaradt, az idei év azonban más, mivel van utasforgalom és a védőintézkedések is hézagosabbak, így a vírus H3N2 törzse már Horvátországban, Hollandiában, Oroszországban, Skóciában Írországban és Svédországban is megjelent, így biztosra vehető, hogy hazánkat sem fogja elkerülni. Az influenzaaktivitás egyelőre alacsony, de ahol nem vezetnek be a koronavírus miatt szigorúbb védőintézkedéseket, és ahol engedélyezik a tömegrendezvényeket, ott a berobbanás szinte elkerülhetetlen – magyarázta a szakember.

Szerinte az idei fertőzésveszély nagyjából a kétszerese a szokásosnak, ezért különösen fontos az influenza elleni védőoltás felvétele, amit a párhuzamosan jelenlévő koronavírus-járvány még inkább indokolttá tesz. Ócsai Lajos arra is kitért, hogy a koronavírus elleni védőoltásnak semmi köze az influenza elleni oltóanyaghoz, így a Covid–19 oltás után két héttel minden további következmény nélkül az influenza elleni védőoltás is beadható.

Arról is beszélt, hogy a koronavírushoz hasonlóan közvetlenül az influenzavírus következtében is kevesebben halnak meg, ugyanakkor mindkét fertőzés azért veszélyes, mert a meglévő alapbetegségeket teheti súlyosabbá. Emellett az influenzának is rengeteg poszt-tünete van: a stroke valószínűsége a hatszorosára, az infarktus és más súlyos szív-érrendszeri betegségeké az öt-tízszeresére nő influenza után.

