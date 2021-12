E-mailt írt a kormány a harmadik oltás előtt állóknak

Az elmúlt napokban e-mailen kaptak felhívást azok a magyar állampolgárok, akik korábban már kaptak két oltást, de még nem vették fel a 3. megerősítő oltást. Az elektronikus leveleket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kézbesítette az érintetteknek – derül ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára által aláírt közleményéből.

A levélben felhívják a figyelmet arra, hogy a korábban kapott védőoltások hatása néhány hónap elteltével gyengül. Arra kérik az érintetteket, hogy saját maguk és családtagjaik védelme érdekében igényeljék a megerősítő oltást, amennyiben ezt még nem tették meg. A megerősítő oltás újból magas szintre emeli a védettséget.

A harmadik oltás felvételére többféle lehetőség is van. Az oltási akció keretében december 12-ig előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást a kórházi oltópontok valamelyikén. Az EESZT oldalán emellett előzetesen is lehet időpontot foglalni.

A közlemény emlékeztet, hogy eddig több mint 2,7 millióan kaptak harmadik oltást.

