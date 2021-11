Egy héttel meghosszabbította az oltási akcióhetet a kormány - a nap hírei

Egy héttel hosszabb lesz az oltási akció, így még a jövő héten is lehet kérni a koronavírus elleni vakcinát előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban elmondta: ha jelentősen nő a harmadik oltást felvevők száma és sikerül lassítani a járvány terjedését, akkor nem lesz szükség lezárásra karácsonykor. Szólt arról is, hogy várhatóan december 20-a körül érkezik meg az 5-11 év közötti gyermekek számára alkalmas vakcina első szállítmánya. Az oltóanyagból összesen 2 millió darabot rendelt Magyarország.

A gyógyszeripar jelentősen hozzájárulhat az ország versenyképességéhez, az ágazatnak kulcsszerepe lehet a gazdaság újraindításában is - mondta a pénzügyminiszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége konferenciáján. Varga Mihály előadásában kiemelte, hogy az ágazat számíthat a kormányra, és ez kölcsönös, készek az együttműködésre a kihívások kezelésében. Kitért arra is, hogy a magyar gazdaság teljesítménye júniusra már meghaladta a járvány előtti szintet.

Összesen 250 millió euróval járul hozzá az Európai Bizottság a magyar egészségügyi dolgozók támogatásához és a vakcinák beszerzéséhez. A brüsszeli testület a járvány idején túlórában dolgozó mintegy 7 ezer orvos és ápoló pénzügyi kompenzációját segíti, emellett az uniós gyógyszerfelügyeleti ügynökség által engedélyezett, 13 millió adag koronavírus elleni vakcina beszerzését is támogatja az összegből. A forrásokból a járvány miatti lezárások által érintett ágazatokat és dolgozókat támogatják.

Januártól megszünteti a koronavírus elleni oltóanyagokra vonatkozó exportkontrollját az Európai Bizottság. A testület szerint a mechanizmus hatályon kívül helyezése segíti a szükséges vakcinákhoz történő hozzáférést világszerte. Az exportkontroll-mechanizmust a bizottság ez év elején vezette be, mivel az AstraZeneca gyógyszercég azt állította, hogy gyártási nehézségek miatt késedelmet szenvedett a vakcinák kiszállítása az uniós tagállamokba. Az új nyomonkövetési rendszer továbbra is biztosítja majd a kivitelek átláthatóságát, de az oltóanyag-gyártóknak már nem kell exportengedélyt kérniük. Az unió a világ legnagyobb vakcinaexportőre.

Európában is megjelent a koronavírus legújabb szupervariánsa. A dél-afrikai mutánst Belgiumban mutatták ki egy külföldről érkezett utas szervezetében. Az oltatlan fiatal nőnek enyhe, influenzaszerű tünetei voltak 11 nappal azután, hogy Törökországon keresztül Egyiptomba utazott. A beteg nem járt Dél-Afrikában, és a kontinens más, déli országaival sem volt kapcsolatban. A családtagjai közül senkinél nem jelentkeztek tünetek.

Egyre több európai ország szigorítja a beutazási szabályokat az új dél-afrikai koronavírus-változat miatt. Nagy-Britannia korlátozza a beutazási szabályokat a Dél-afrikai Köztársasággal és a vele szomszédos országokkal szemben. Az Európai Unió is hasonló lépésre készül. Szigorítást jelentett be a dél-afrikai térségből érkező utazók esetében a többi között Olaszország, Franciaország, Németország, Belgium és Svájc is.

Akár a Pfizer-BioNTech oltóanyagának módosításával is járhat a koronavírus Dél-Afrikában azonosított változatának szétterjedése. A mutáns egyértelműen különbözik az eddigiektől. A Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, hírvivő RNS nevű technológiára épülő vakcinát hat héten belül lehet hozzáigazítani az új variánshoz. A módosított oltóanyag első tételeit 100 napon belül lehet szállítani. A WHO szóvivője szerint hetekbe telhet, amíg kiderül, mennyire hatékonyak a vakcinák az új variánssal szemben.

Párbeszédet sürget Oroszországgal a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg brüsszeli sajtókonferenciáján úgy fogalmazott: sajnálatos, hogy a moszkvai vezetés megszakította az észak-atlanti szövetséggel a diplomáciai kapcsolatot. A NATO-főtitkár elmondta: Oroszország az idén már második alkalommal vonta össze csapatait Ukrajna határai közelében. Ezt Jens Stoltenberg indokolatlannak és megmagyarázhatatlannak tartja és választ helyezett kilátásba, ha Oroszország erőszakot alkalmaz Ukrajna ellen.

Szombaton kiengedik a kórházból a cseh államfőt, ahová pozitív koronavírustesztje miatt vitték be csütörtök este - közölte az elnök szóvivője. A közlés szerint Milos Zeman vasárnap kinevezi kormányfővé Petr Fialát, a Polgári Demokratikus Párt elnökét. Ez a korábbi tervek szerint már pénteken megtörtént volna, de az államfő állapota miatt munkaprogramját lemondták. Milos Zeman a tervek szerint Petr Fiala után egyenként találkozni akar a miniszterjelöltekkel, ami mintegy két hetet vesz majd igénybe.

Az Európai Űrügynökség vezetője még ebben az évtizedben európai űrhajóst akar a Holdra juttatni. A szakember arra számít, hogy a Hold a jövőben egy új gazdasági területté, új kontinenssé válhat. Az európai Hold-küldetésről azonban még nincsenek konkrét tervek. A NASA az Artemis-misszióval 2025-ig akar űrhajóst küldeni a Holdra, mintegy 50 évvel az után, hogy amerikai asztronauták először jártak ott. A csaknem 40 tonnásra tervezett űrállomáson a TRITEL sugárzásmérő magyar műszer is helyet kap.