Orbán Viktor: ilyen nyomás alatt még sosem voltunk

Soha nem volt még az Európai Unió ilyen migrációs nyomás alatt, sosem érte a nyomás egyszerre három irányból, ami óriási kihívás az egész EU számára – mondta a magyar miniszterelnök a visegrádi országok (V4) kormányfőinek csúcstalálkozóján, kedden Budapesten.

Megjegyezte: köszönetet kell mondani Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és "a cseh barátainknak", amiért határőröket küldtek a magyar határra, és több mint négyezer illegális határátlépőt a cseh határőrök tartóztattak fel Magyarország déli határainál.

Orbán Viktor elmondta: a balkáni útvonalon, amelyen eddig az idén 100 ezer illegális migránst állítottak meg a magyar határon, jönni fognak az Afganisztánt elhagyók is. Naponta 30-35 ezer ember hagyja el Afganisztánt, és az Európai Uniónak azzal kell számolnia, hogy a balkáni útvonalon a nyomás nőni fog - közölte.

Kitért rá: itt van a harmadik irány is, "az újabb támadás, amelyet a lengyelek szenvednek el, a lengyel barátaink állnak támadás alatt a keleti irányú migráció miatt".

Orbán Viktor a V4-es országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) vezetőivel tett sajtónyilatkozatában kiemelte:

Brüsszel elhibázott politikát folytat, "gyakorlatilag mindent finanszíroz, ami növeli a migrációs nyomást", csak a határ fizikai megvédésére nem ad pénzt.

Kijelentette: a magyar álláspont továbbra is az, hogy az EU-nak ki kell fizetnie az európai határvédelem költségeit. Magyarország mindig is tisztességes megállapodást ajánlott: "úgy lenne korrekt, ha a költségeket legalább elfeleznénk (...), tekintettel arra, hogy nemcsak magunkat, hanem egész Európát is védjük" – fogalmazott.

Hangsúlyozta: azt javasolják az Európai Uniónak, hogy ne támogasson egyetlen olyan országot sem, amelynek direkt vagy indirekt köze van az EU külső határára, így a lengyel határra nehezedő migrációs nyomáshoz.

A találkozón teljes szolidaritásukról és támogatásukról biztosították Lengyelországot – zárta szavait a kormányfő.

Közös nyilatkozat: ne használjanak rászorulókat politikai célok eléréséhez

Határozottan elítélik az Európai Unió ellen fordított mesterséges irreguláris migráció politikai eszközként használatát a visegrádi négyek (V4) parlamentjeinek külügyi bizottsági elnökei közös nyilatkozatukban.

Az Európai Unió Belarusszal közös külső határszakaszainál kialakult helyzet kapcsán jelezték: ha a rászorulókat politikai célok elérése érdekében használják fel, az egyértelműen sérti az alapvető európai értékeket és a nemzetközi normákat.

A belarusz vezetés intézkedései nyilvánvalóan és szisztematikusan veszélyeztetik a kiszolgáltatott emberek életét, ami elfogadhatatlan – fogalmaztak, hangsúlyozva, az EU és a NATO tagjaiként szolidárisak Lengyelországgal, Lettországgal és Litvániával.

Hozzátették: a válság megoldása szoros együttműködést igényel a V4-ek kulcsfontosságú nemzetközi partnereivel.

A nyilatkozat kiemelte:

a szuverén államok területének védelme továbbra is prioritást élvez, azonban Belarusznak szabad hozzáférést kellene biztosítania a humanitárius segélyek és az újságírók számára.

Elismerjük az irreguláris migráció kezelése és az EU külső határainak védelme érdekében az összes uniós tagállam által meghozott intézkedéseket. Sürgetjük az Európai Uniót, hogy mérlegelje az ezekre a helyzetekre adott stratégiai válaszát, hogy növelhesse hatékonyságát, illetve elháríthassa a migráció fegyverként történő felhasználására irányuló esetleges jövőbeli kísérleteket - írták.

A négy bizottsági elnök nyilatkozata hangsúlyozta, vissza kell küldeni azokat, akik illegálisan próbálják meg átlépni az unió külső határait, majd kiemelte annak fontosságát, hogy a származási és tranzitországok teljes mértékben együttműködjenek a visszafogadások és visszaküldések terén.

A Visegrádi Csoport tagjai továbbra is éberen figyelik a helyzet eszkalálódásának és egy belarusz provokációnak a lehetőségét a Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal közös határszakaszoknál, valamint a továbbiakban is szorosan figyelemmel kísérik a kialakult helyzet térségünk biztonságára gyakorolt lehetséges hatásait – írták.

Egyben felszólították a belarusz rezsimet, hogy a nemzetközi joggal összhangban azonnal hagyjon fel a kifogásolt intézkedésekkel, és tartsa tiszteletben az emberi jogokat és az alapvető szabadságjogokat.

Egy demokratikus, független, szuverén, virágzó és stabil Belaruszt a továbbiakban is támogatni fogunk. A belarusz nép hangját és akaratát nem lehet elhallgattatni – zárul a közlemény.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher