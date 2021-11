Oltási akcióhét: így nézett ki az első két nap a Semmelweis Egyetem oltópontjain

Nagyobb érdeklődés mellett kezdődött az oltási hét a Semmelweis Egyetem három oltópontján. Hétfő reggel arányaiban sokan érkeztek, fennakadások azonban egyik helyszínen sem voltak az oltás során – osztotta meg az első napi tapasztalatokat Szabó Attila. Kisebb várakozás volt, de sorok nem alakultak ki – fűzte hozzá a rektorhelyettes.

A három oltóponton hétfőn összesen 4371 oltást adtak be, az érkezők fele előre, fele pedig a helyszínen regisztrált. A szakember azt kérte, hogy ha lehetséges, a regisztrációt még otthon tegyék meg. Arra is kitért, hogy a keddi napon még az említett három, szerdától pedig egy negyedik oltóponton, a Semmelweis Egyetem külső klinikai tömbjében is várják az érdeklődőket, a VIII. kerületi Korányi Sándor utca 2-ben.

A beadott 4371 oltásból 3708 volt harmadik oltás. A második oltást minimálisan, 143-an kérték, míg első oltásra 520-an jelentkeztek.

A legtöbben – harmadik oltásként – a Pfizer vakcináját kérik,

ezt követően nagyjából hasonló arányban választják az oltásra érkezők a Modernát és a Janssent, a Sinopharm és az AstraZeneka készítménye pedig jóval kisebb számban fogy – ismertette a szakember.

Az oltási akcióhét második reggelén valamivel kevesebben jelentkeztek a Semmelweis Egyetem oltópontjain, de összességében arra számítanak, hogy a nap folyamán hasonló számokat fognak elérni, mint a hétfői napon.

Szabó Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy

kötelező a maszk az oltópontokon.

Kérte továbbá, ha esetleg néhány perces várakozás alakulna ki a külső helyszíneken, mindenki igyekezzen betartani a kellő távolságot, lehetőleg maszk viselése mellett.

A Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint az oltási akcióhét nagy népszerűségének hátterében több tényező is áll, de elsősorban a romló járványadatok. Mint fogalmazott, egészen biztos, hogy nagyon sokak családjában, környezetében vannak érintett személyek, és az sem lehet mellékes, ami az egészségügyben dolgozók számára egyértelműen látszik, hogy az oltatlanok között sokkal súlyosabb a betegség lefolyása, főleg a fiatalabb korosztályban. Ugyanakkor az is ösztönző lehet, hogy országosan több helyre, több oltópontra, akár regisztráció nélkül is lehet menni, és az emberek úgy érzik, könnyebben, gyorsabban hozzájuthatnak az oltáshoz – tette hozzá.

A szakember aláhúzta: az oltási hét után a Semmelweis Egyetem oltópontjai továbbra is működni fognak, és ugyanúgy várják az oltásra mindazokat, akik akár az első, akár az ismételt második vagy harmadik oltásra jelentkeznének.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila