Papp Dániel: az országnak is fontos a török és a magyar közmédia együttműködése

Fontos mérföldkőhöz érkeztünk a magyar és a török közmédia közös történetében. Eddig is kiváló kapcsolatunk volt, mind a török hírügynökséggel, mind a török televízióval, 2013-ban kötöttük meg az első megállapodásunkat, ami egy lazább, formálisabb együttműködést jelentett. Most érkeztünk el abba a szakaszba, amikor úgy gondoltuk, hogy ezt az együttműködést stratégiai szintre emeljük – mondta az InfoRádiónak Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója.

Az új megállapodás alapján már arról tárgyalnak, hogy koprodukciós együttműködéseket hozzanak létre, így szóba került már televíziós sorozat vagy film közös gyártása. A vezérigazgató szerint olyan tematikában dolgozhatnak együtt, amelynek mind magyar, mind pedig a török szempontból van fontos vonatkozása, például olyan történelmi személyiségekről lehet szó, akik megjelennek a magyar és a török történelemben.

"Ez az együttműködés rengeteg előnnyel jár. Az Anadolu hírügynökség nemcsak egy helyi, hanem egy globális ügynökséget jelent, hiszen több mint 100 ország előfizetőit szolgálja ki, 41 irodája van és 13 nyelven készíti a híreit. Nagyon fontos volt, hogy maguk a törökök kezdeményezték a hírügynökségi együttműködés még szorosabbra vonását, és Magyarország számára is nagyon fontos ez, nemcsak a magyar közmédia számára, hiszen a törökök elsősorban gazdasági, befektetési, turisztikai és kulturális hírekre voltak kíváncsiak, tehát nyilvánvaló, ha ezek a hírek megjelennek a hírügynökségi palettán, az nagy hatással lehet a gazdaságunkra, például még népszerűbbé válhat az ország mint turisztikai célpont" – emelte ki Papp Dániel, de hozzátette, ugyanez igaz a televíziós együttműködésben is, hiszen ha aktív tartalomcsere valósul meg, s akkor még jobban megismerik az országunkat, és ez nemcsak Törökországra korlátozódik, hanem az egész térségre és régióra. A török partnerrel arról is egyeztetnek, hogy például közös szakmai képzéseket valósítsanak meg.

Az MTVA-nak nem ez az egyetlen együttműködése, két éve kötött megállapodást az olasz RAI televíziós csoporttal, ahol szinten közös szakmai együttműködéseket valósítanak meg, felmerült ott is a közös szakemberképzés és tartalomgyártás lehetősége is. Emellett a magyar közmédia tagja az európai műsorszolgáltatók uniójának (EBU), ennek révén is nagyon aktív hírcserét valósítanak meg.

"Ez napi szinten több tíz hír cseréjét is jelenti, Európa különböző médiumaitól kapunk híreket, és ugyanúgy szolgáltatunk vissza. Emellett például magas színvonalú koncerteket szoktunk kapni és adni is, az együttműködésnek csak előnyei vannak. A közmédia törekszik arra, hogy ne csak az ország területén belül, hanem a nemzetközi téren is megjelenjen tartalmaival és a tartalomcserékkel" – mondta a vezérigazgató, de hozzátette, vannak még tervben hasonló megállapodások akár más országok televízióival is.

