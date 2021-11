A tilosban fürdőzők a világhírű magyar tavat károsítják

Több internetes oldalról is idézett a zaol.hu olyan javaslatokat, amelyek a Hévízi-tó kifolyójában való fürdőzést reklámozzák. Mint írják, a magyarok amúgy is értékelik az ingyenességet és a szabályoktól való mentességet is, itt fürdőzve pedig nem kell kifizetni a fürdőbe való belépésre feljogosító háromórás jegy árát, vagy nem kellett a védettségi igazolás, amikor a fürdőbelépéshez ezt kérték.

A baj az, hogy a kifolyóban fürdés illegális és ráadásul káros is a tóra, valamint annak védett környezetére.

A fenti reklámozás - és a koronavírus-járvány miatti szabályok - hatására meg is telt idén nyáron az illegállis szabadstrand. Ezzel kapcsolatban Papp Gábor hévízi polgármester figyelmeztet: nem helyi rendelet, hanem törvény szabályozza, hogy vízi műtárgy 200 méteres környezetében tilos a fürdés.

Márpedig a szóban forgó terület a Hévízi-tó déli zsilipjétől 1-2 méterre déli irányban található partszakasz, ami Keszthely közigazgatási területéhez tartozik.Szerepel a lápi és szikes tavi védettséggel érintett területeket tartalmazó listán, országos jelentőségű védett természeti területnek minősül. A terület természetvédelmi kezelője, valamint a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére jogosult szerv egyaránt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság.

Papp Gábor azt mondja, bár folytattak megbeszéléseket az illetékesekkel, hogy rendezzék az immár tarthatatlanná vált helyzetet, a probléma mégis rájuk száll vissza, a helyzet pedig a járvány alatt vált kezelhetetlenné, minden tiltó szabály, tábla és akadály ellenére.

"Miközben milliókat költünk a természeti értékek megvédésére, az idegen, nem őshonos fajok eltávolítására a vízből és a véderdőből, a tömeg miatt rengeteg a szemét, az emberek az erdőbe járnak a dolgukat végezni, szeméremsértő eseményekről érkeztek bejelentések. Vannak, akik a kifolyóba öntik az akváriumuk tartalmát, az idegen fajú halak elszaporodnak, tönkreteszik a tavat. Mert úgy gondolják, nekik mindez jár. A kemping melletti úton kinn van a behajtani tilos tábla, de egyeseket ez sem zavar. A védett erdőbe is beparkolnak. Háromszor tettünk ki akadályokat, háromszor lopták el. A virágtartókat szétverték, a figyelmeztető táblákat, plakátokat letépték" - sorolta a polgármester.

A padokat szétszedték, és egy részéből lépcsőt építettek, a másik részét felgyújtották. Még az is megesett, hogy valaki az ötcsillagos Lótusz hotel kertjében verte fel a sátrát. Egy-két éve kikotorták az emberek a partot, amire az leszakadt, a gyerekek beleesnek a lápos, helyenként méteres iszapú vízbe. Embereket kellett kihúzni.

Mint a portál írja, egy nyári egyeztetés eredménye az lett, hogy a hévízi rendőrőrs munkatársai a strandszezon kezdetével visszatérően ellenőriznek, és ha szabálysértést vagy bűncselekményt észlelnek, fellépnek. A nemzeti park is megerősítette, káros a kifolyóban fürdőzés A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megerősíti a polgármester szavait: a tömeges méreteket öltött fürdőzés veszélyezteteti a védett természeti területet. Nincs a személyes higiénés szükségletek kielégítésére alkalmas infrastruktúra, WC hiányában az emberek a környező erdős, bokros területre járnak. Fürdés közben letördelik, letapossák a vízinövények hajtásait.

Nyitókép: MTI/Varga György