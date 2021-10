Egyre több út fog világítani

Az egy éve üzemelő világító kerékpárút beválni látszik, az előremutató műszaki megoldást ezért érdemes másféle módon is, többfelé kipróbálni, így kísérleti jelleggel világító útburkolati jelek festése kezdődik meg a Magyar Közút kezelésében lévő hálózaton - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.

Schanda Tamás közölte: november végéig öt megyében tizenegy helyszínen, jelentős idegenforgalmi célpontok környékén dolgoznak a kivitelezők a kerékpárutak mellett két közútszakaszon is.

A Duna-menti nemzetközi kerékpárút burkolatába tavaly ősszel kevertek világító szemcséket Esztergomban. A műszaki megoldásnak köszönhetően kényelmesebbé és biztonságosabbá vált az egyébként kivilágítatlan útszakasz esti, éjszakai használata. A biciklisták sötétben vagy borús időben is könnyedén követhetik a nyomvonalat. A szakemberek próba jelleggel, kis tételben már itt is alkalmazták a világító záróvonal festéket. A technológia igazolta az előzetes várakozásokat, a fénnyel feltöltött szemcsék napnyugtától napkeltéig kifogástalanul jelzik a vonalvezetést.

Hozzátették, a kísérleti projekt kiterjesztéseként így öt megyében, különböző földrajzi viszonyok tesztelik tovább az innovatív megoldást. November végéig nyolc kerékpárúton festenek fel világító burkolati jeleket

a Fertő-tó partján,

Tihanynál,

Cegléd-Nagykőrös,

Tát-Nyergesújfalu,

Vác-Sződliget,

Zalaegerszeg-Zalalövő és

Zebegény-Nagymaros

között.

Schanda Tamás kifejtette: "a világító kerékpárút az elmúlt egy évben jól bírta a környezeti terhelést, ezért bízhatunk abban, hogy a hasonló technológián alapuló burkolatjelek másutt is beválnak majd. A biciklisták után heteken belül az autósok is találkozhatnak világító záróvonalakkal. A 4-es főút vecsési szakaszán a kerékpársáv sárga jelét festik át fénnyel feltöltődő, átlátszó speciális festékkel. A 710-es főútnál pedig azt vizsgálják majd, hogy a festés milyen mértékben növeli a Balatonfűzfő-Papkeszi körforgalom éjszakai láthatóságát, közlekedésbiztonságát. A hazai fejlesztésű technológia népszerű pihenőövezetek, kirándulóhelyek, tömegeket vonzó turisztikai látványosságok közelében mutatkozik be a szélesebb nagyközönségnek".

Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója hozzátette: az úthálózat gyorsuló léptékű bővülése egyre inkább megköveteli az új megoldások bevezetését. Társaságuk ezt felismerve már 2018-ban létrehozta Kísérleti Építési Bizottságát, és pályázatot hirdetett az eredeti ötleten alapuló innovációk megtalálása, elterjesztése érdekében. Azóta több tucat innovatív termék vagy technológia kapott lehetőséget arra, hogy szakembereink felügyelete mellett bizonyítsa: a gyakorlatban, a mindennapi közlekedésben is sikerrel alkalmazható.

Nyitókép: Magyar Közút Nonprofit Zrt. / Goreczki Renáta