Előválasztás: Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere is beállt a sorba

"Pályafutásom 20 éve során mindig is baloldali, szociáldemokrata politikát folytattam, és most is azt a jelöltet támogatom, aki ezt képviseli: Dobrev Klárát" – írta Facebook-oldalán Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere, így egy újabb szocialista politikus döntött Karácsony Gergely kérése ellen és támogatja inkább a DK jelöltjét.

Azt írta még Horváth Csaba, hogy Dobrev Klára az Európai Parlament alelnökeként a leginkább beágyazott az európai politikában, ez is nagyon fontos szempont akkor, amikor Orbán Viktor elkezdte kivezetni az országot Európából, ahova pedig tartozunk és tartoznunk kell.

Megjegyezte, "ettől függetlenül bárki is győz a miniszterelnöki előválasztáson, támogatni fogom az Orbán és a Fidesz elleni küzdelemben".

A zuglói polgármester a többedik az MSZP-ből és a párt környezetéből, aki nem támogatja a Mindenki Magyarország Mozgalom elnökét az előválasztás hajrájában, miután Karácsony Gergely visszalépett és támogatóit Márki-Zay Péterre való szavazásra biztatta – erről itt írtunk összefoglalót.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton