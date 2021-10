Az aHang a támadásról: mintha 12 millió szavazó jelent volna meg egyik percről a másikra

Hajdú Gergő emlékeztetett arra, hogy az ellenzéki előválasztás általuk működtetett informatikai rendszere nem pusztán az online voksolást biztosítja, hanem a személyes szavazás hátterét is az a szoftver adja. A második forduló elején voltak fennakadások, de hétfőn nap közben már zavartalanul működött a rendszer.

„Tegnap volt egy elég komoly méretű támadás, de sikerült elhárítani” – nyilatkozott az aHang kampányigazgatója. Mint elmondta, néhány percre lassult le a rendszer.

„Mintha 12 millió szavazó jelent volna meg egyik percről a másikra,

tehát ennyi lekérés érkezett a rendszerhez. Ez pár perces lassulást okozott, és utána szépen helyreállítottuk.”

Úgy véli, terheléses támadásról lehetett szó - az első fordulóban történt hasonló, akkor új környezetbe költöztették a rendszert, ez pedig gyorsabban tudja kezelni ezt a kihívást.

Azt még nem látják, honnan indulhatott a beavatkozás, de amint biztosat tudnak erről, megadják a tájékoztatást. Valószínűsíti, hogy „a múltkorihoz hasonló forrásokból érkezhetett”.

Ezután felsorolta az első fordulóhoz képest tapasztalható változásokat:

„Karácsony Gergelyt visszalépett. Azt mindig mondjuk a személyesen szavazóknak, hogy figyeljék nagyon, hogy rendben le van-e húzva az ő neve, itt az aktivistáknak nagyon gyorsan és sok szavazólapot kellett megcsinálniuk. Azt látjuk, hogy ezt nagyon profin meg is oldották, egy-egy helyről jött olyan infó, hogy nem lett lehúzva a név, de az csak figyelmetlenségből lehetettek, a szavazók is nézhetik ezt proaktívan.”

„Most már bármelyik sátorban lehet szavazni, tehát akárhol talál sátrat a szavazópolgár, le tudja adni a két jelölt közül az egyikre a szavazatát. Az egész ország egy választókerület.”

„Az online szavazásnál azoknak, akik korábban azonosították magukat, van egy úgynevezett gyorsítósáv. Őket e-mailben fogjuk majd értesíteni szakaszosan, nekik már csak videoazonosítani kell, és utána rögtön tudnak is szavazni. Azoknak, akik újonnan jönnek, ugyanaz a folyamat: be kell írni az alapvető adatokat és aztán a videohívásra várni.”

Arra még nincs válasz, hogy mi történik akkor, ha egy szavazópolgár nem veszi észre vagy nem jelzi, hogy Karácsony Gergely nevét nem húzták le a szavazólapjáról, és úgy szavaz. Hajdú Gergő szerint erről hamarosan dönt az Országos Előválasztási Bizottság. Neki az a személyes véleménye, hogy ha a voks Dobrev Klárára vagy Márki-Zay Péterre érkezik, akkor azt jó lenne érvényesnek tekinteni.

Aki a sátrakban szavaz, annak továbbra is alá kell írnia egy olyan nyilatkozatot, hogy tavasszal is az ellenzék jelöltjére fog szavazni. „Az értéknyilatkozatok az Országos Előválasztási Bizottság szervezésében kerülnek oda – mondta –, tudtommal ezek a nyilatkozatok nem változnak, tehát ugyanolyat kell aláírni.” Egyébként nem csak a személyesen szavazóknak kell aláírni az értéknyilatkozatot, ennek szövegét az előválasztás honlapján is megtalálni.

A második fordulót övező érdeklődésről elmondta, hogy vasárnap rekord közeli részvétel volt, 78 617 ember voksolt. „Ebből nagyjából 15 ezren online, ami szintén szép szám, és a mai nap adatai is egy hétfőnek megfelelő szavazási aktivitást mutatnak az első fordulóhoz képest.

Mi nagyon örülnénk egy 4-500 ezer körüli részvételnek.

A második fordulók mindenhol a világon jellemzően alacsonyabb részvétellel mennek, és most két nappal rövidebb is a szavazási időszak” – mondta a kampányigazgató. Utalt arra is, hogy hatással lehet még a szavazókedvre az időjárás is.

A rövidebb második forduló egyébként kompromisszum eredménye, az aHang lebonyolítóként nem szólt bele ebbe a kérdésbe – tudtuk meg Hajdú Gergőtől.

„Gondolom, az ellenzéki pártok között is voltak, akik ilyet vagy olyat szerettek volna – mondta –, és kompromisszumos megoldás volt, hogy így néz ki most ez a folyamat. A kétnapos csúszás is egy kicsit borította a terveket, és ugye van az ellenzéki pártoknak a 23-i határideje, nyilván ez is befolyásolta. Tehát szerintem ez a kérdés részben logisztikai, részben politikai.”

Nyitókép: Facebook/Előválasztás 2021