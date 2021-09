Nem lép vissza a debreceni jelölt, hiába kérte Karácsony Gergely

Nem lép vissza az előválasztáson az MSZP-Párbeszéd debreceni képviselőjelöltje, hiába kérte erre telefonon Karácsony Gergely. Fábián István az ATV híradónak azt mondta: már nyilvántartásba vették, így ha kell, pártok támogatása nélkül, függetlenként indul.

Az MSZP és a Párbeszéd tegnap közleményben jelentette be, hogy több körzetben is visszalépteti jelöltjeit a Momentum javára, cserébe a Momentum is átenged körzeteket a pártszövetség jelöltjeinek.

Fábián István az MSZP-Párbeszéd debreceni előválasztási jelöltje volt egészen péntek reggelig. Karácsony Gergely azonban felhívta és közölte vele, hogy vissza kell lépnie, mert a két szervezet a Momentum jelöltjét kívánja támogatni. Mondta mindezt annak ellenére, hogy nyilvántartásba vették a debreceni egyetem korábbi rektorát. Fábián az ATV-nek azt mondta: két módon szűnhet meg a jelöltsége.

"Vagy azok a pártok akik támogatták, ami azért furcsa, mert mégiscsak egyéni teljesítményről van szó, vagy az egyéni képviselőjelölt léphet vissza. Ez ebben az esetben nem fog megtörténni" - magyarázta.

A Momentum jelöltje azt állítja, hogy előre neki sem szóltak. Csak annyit tud, hogy megvonták a professzortól a támogatást.

"Ezek a döntések nem helyi szinten születnek, ezek országos politikai döntések. Engem is ugyanúgy váratlanul ért ez a döntés, mint professzor urat. Nem volt előzetes egyeztetés erről, kettőnk között főleg nem volt egyeztetés" - szögezte le Szabó Bence, akinek a javára vissza akarták léptetni Fábiánt.