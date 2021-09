Orbán Viktor: Szerbiával együtt védjük meg Európát a migránshullámtól

Ha lesz migránshullám, akkor Szerbia és Magyarország közös erővel meg fogja állítani, megvédi Európát és Németországot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, miután a Karmelita kolostorban fogadta Ana Brnabic szerb miniszterelnököt.

Orbán Viktor a szerb kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: meg kell védeni Európát, mert

az amerikai kudarc

Afganisztánban olyan helyzetet idézett elő, amelynek révén több milliós migránshullám is bekövetkezhet a következő időszakban, és ha ez szárazföldi útvonalon történik meg, ami szerinte a legvalószínűbb, akkor ez Szerbiát és Magyarországot rendkívül nehéz helyzetbe fogja juttatni.

Hozzátette: akik a migrációt korábban támogatták - kormányok, NGO-k, Soros-szervezetek -, most ugyanúgy támogatják, támogatnák az Afganisztánból érkező migrációt, ez azonban élesen ellentétben áll Magyarország és Szerbia érdekével. Magyarország azért is elkötelezett "ezer százalékig" Szerbia európai uniós tagsága mellett, mert enélkül Európa belső részeinek biztonsága sem garantálható - hangsúlyozta Orbán Viktor.

"Védjük Szerbiát, védjük Magyarországot, védjük magunkat, de mindannyian tudjuk, hogy ezek a migránsok nem Szerbiában és nem Magyarországon akarnak élni,

ezek Németországba igyekeznek,

ezért amikor most megvédjük magunkat, mint oly sokszor a történelem során, egyben Európát, elsősorban Németországot is védjük, és ez akkor is így van, ha semmilyen elismerésre, és hálára pedig végképp nem számíthatunk" - fogalmazott a miniszterelnök. Ana Brnabic: sikeres az együttműködés Az elmúlt hét évben rendkívül sikeressé vált az együttműködés Magyarország és Szerbia között - mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök szerdán Budapesten. A magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozón Orbán Viktor kormányfővel közösen tett sajtónyilatkozatában Ana Brnabic kiemelte: a megállapodás a kétoldalú stratégiai partnerségről a csúcspontja az eddigi közös munkának, amelyet 2014-től, az első együttes kormányülés óta folytattak. Ennek eredményeként írhatták alá most az egyezményt és több más megállapodást is - mutatott rá.

Hangsúlyozta: Szerbia elkötelezett amellett, hogy tovább mélyítsék a kétoldalú kapcsolatot és barátságot.

Nyitókép: Facebook