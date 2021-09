Átment a Fővárosi Közgyűlésen Karácsony Gergely javaslata az atlétikai vb vétójáról

Most a Facebookon bejelentette, elfogadta vonatkozó javaslatát a Fővárosi Közgyűlés. Indokként a Fudan Egyetem és a Diákváros ügyén kívül azt is felhozta, hogy a kormány a budapestiek egészségére kialkudott forrásokat (évi 10 milliárd forint a főváros által megjelölt célokra) sem utalta még át, pedig a Diákváros megépítésével együtt ez is része volt a Fővárosi Önkormányzat és a kormány közötti megállapodásának.

Karácsony Gergely szerint a kormány megszegte a megállapodásukat az elfogadott Fudan-törvénnyel, és ezt nem lehet válasz nélkül hagyni.

Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes pénteken a javaslatról azt mondta, nem ellehetetleníteni akarják az atlétikai világbajnokságot, hanem Diákvárost akarnak építtetni a kormánnyal.

Még korábban, Karácsony Gergely vétójavaslatának bejelentése után a kormány azt közölte, hogy a főpolgármester a fővárosi dugókról és a közlekedési káoszról akarja elterelni a figyelmet.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás