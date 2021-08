Jelentős változások jöhetnek Magyarország vízgazdálkodásában

Ez lesz a 2009-es és a 2015-ös után már a harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási terv. A célja az, hogy elérjük a vizeink jó állapotát, ami egyaránt jelent kémiai, mennyiségi, minőségi, továbbá ökológiai állapotot. A terv megfogalmaz célokat azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének elérni az adott víztesten – folyón, tavon, egyéb vízfolyáson –, és melyek azok az intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez az úgynevezett jó állapot elérhető legyen – fogalmazott az InfoRádióban Kovács Péter, a Belügyminisztérium vízgyűjtő-gazdálkodási- és vízvédelmi főosztályvezetője.

Magyarország nettó vízkibocsátó, vagyis több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. Ez több szempontból változtatásra szorulna – mutatott rá a szakember. Egyrészt azért, mert úgy tűnik, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére az is jó megoldás lehet, hogyha visszatartjuk a nagy vizeket a kisvizes időszakokra. Ám

nem csak tározó építésében kell gondolkodni: nagy potenciál van például a talajok, az erdők vízmegtartó képességének kihasználásában.

"Olyan intézkedéseket kellene rövid időn belül megtennünk, amelyekkel a természetes módon való vízvisszatartás nagyobb mértékben tudna érvényesülni, és akkor talán megfelelő mennyiségű és minőségi vizet tudnánk minden ágazatnak biztosítani a vízhiányos időszakokban is" – mondta Kovács Péter.

Átalakulóban van a vízgazdálkodás

Teljesen mások a célok, mint például 50 vagy 100 évvel ezelőtt – értett egyet a szakember. "Sok évvel ezelőtt elsősorban az volt a cél, hogy a vizeket minél hamarabb levezessük, vagyis ne legyen árvíz vagy belvíz. Most inkább arra koncentrál mindenki – nemcsak Magyarország, hanem a világ is –, hogy amennyire lehet, megtartsa a vizeket. Egyre inkább érvényesülnek az extrém hidrológiai állapotok, vagyis vagy nagyon sok víz érkezik hirtelen, vagy pedig hosszútávon nincs víz – ezt kell valahogy kiegyenlíteni megfelelő műszaki intézkedésekkel."

A harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási terv társadalmi egyeztetésének folyamata hétfőn indul és szeptember 9-ig tart, a részvételhez regisztrálni kell. Ezúttal személyes megjelenés helyett online fórumokat szerveznek. Lesz külön például a Balatonra, a Dunára, a Drávára, és e terület alapú fórumok mellett lesznek továbbiak olyan témakörökkel, mint a felszín alatti vízkészletek, a települési vízgazdálkodás, a természetvédelem, az agrárium.

Az EU víz-keretirányelve előírja, hogy a nemzeti terveket ez év december 22-ig kell elkészíteni, és erről egy jelentést is kell majd adni az uniónak a jövő év március végéig. Emellett természetesen el kell kezdeni végrehajtani a terv intézkedési programjait. Fontos, hogy általában az uniós támogatások is csak azokra az intézkedésekre, programokra érhetők el, amelyek a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben is szerepelnek - emelte ki zárásul a Belügyminisztérium vízgyűjtő-gazdálkodási- és vízvédelmi főosztályvezetője.

