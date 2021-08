Rengeteg családnak pokol ez az időszak – itt a lehetőség segíteni

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén immár 10. alkalommal indította el Iskolakezdés együtt! nevezetű országos segélyakcióját. Gáncs Kristóf elmondása szerint, az elmúlt egy évtizedben többször is együttműködtek közvélemény-kutatókkal, jelen esetben a Nézőpont Intézettel, hogy megerősítést, objektív felmérést kapjanak arról, hogy hogyan is érinti a magyar családokat az iskolakezdés.

Mint megjegyezte, az eddigi kutatások megerősítették a segélyszervezet tapasztalatait is, hogy

ez az egyik legnehezebb hónap a családok számára az évben,

amikor egyszerre a legtöbb kiadás kell vállalniuk, így akik eleve nehéz helyzetben vannak, azok számára megoldhatatlan feladatnak bizonyul, hogy minden hiánytalanul meglegyen iskolakezdésre.

Gáncs Kristóf kiemelte: a kutatások arra is rámutattak, hogy egy szűk gazdag réteget kivéve szinte minden család, köztük azok is, amelyek egyébként viszonylag stabil anyagi helyzetben vannak, megérzik ezt a hónapot, hiszen gyerekenként több tízezer forintos kiadásról van szó, nem beszélve arról, hogy mindez tágabb értelemben jelentheti a digitális eszközök beszerzését, bútorvásárlást, akár egy szoba átalakítását. „Tehát ez egy olyan időszak, amikor sok család akár el is adósodik, vagy hitelt vesz fel azért, hogy ezt meg tudja oldani.”

Ami a legszegényebb családokat illeti, a kutatás szerint a családok egyötödéről van szó, esetükben két, illetve már három dolog is kitűnik:

Egyrészt, minél inkább kisebb egy település mérete, a rászoruló családok száma annál inkább nő.

A másik, hogy minél alacsonyabb az iskolai végzettség a családban, annál inkább megoldhatatlan feladatot jelent az iskolakezdés megteremtése.

Plusz, az elmúlt két évben új szempontként a koronavírus-járvány is megjelent – tette hozzá Gáncs Kristóf –, ami miatt sokan veszítették el az állásukat, vagy kerültek nehezebb helyzetbe.

„Világosan látszik a kutatásból, hogy azok között, akik segítségre szorulnak, körülbelül egyharmaduk mondta azt, hogy a járvány hozta őket olyan nehéz helyzetbe, hogy most nem tudják önerőből megoldani az iskolakézedést.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet idén is mintegy 2 ezer gyermeket választott ki a látóköréből, és állít össze számukra egyenként egy 10 ezer forint értékű tanszercsomagot, vadonatúj, minőségi szerekből. A kommunikációs igazgató jelezte, nagy örömmel veszik, ha bárki támogatni kívánja az akciót, ami a 1353-as adományvonal tárcsázásával, vagy adományozással a segelyszervezet.hu oldalon keresztül tehető meg. Előbbi szám hívása 250 forint, ami praktikusan azt jelenti, hogy negyven hívásból összejön egy tanszercsomag.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán