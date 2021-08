Harmadik oltás: mennek a sinopharmosok Pfizerért

Elsősorban Sinopharm vakcinát kapottak jelentkeznek harmadik oltásra, és leginkább Pfizert szeretnének – derül ki a Népszava összeállításából, amely háziorvosi véleményekre támaszkodik. Az is egy tanulság, hogy akik Pfizer oltást kaptak elsőre (és másodikra), újra azt szeretnének.

A lap számára az ez ügyben alakult Facebook-csoportok beszélgetéseiből is az derül ki, hogy a kínai oltóanyagot felvettek most már inkább az mRNS-vakcinák felé fordulnak, vagyis a Pfizer mellett a Moderna felé. Az oltakozók közben biztosra is szeretnének menni, mert nem tudni előre, hogy ahová harmadik oltásra mennek, ott végül mit ajánlanak fel nekik, így "egymás között cserélgetik" az információt az oltakozók.

A cikk kitér arra, hogy a Kelen Kórházban például beoltják mindazon sinopharmost, akinek nincs mérhető antitestjük. Augusztus 12-től 3 napon át mintegy 200 jelentkezőt tudnak így beoltani. Már van is tudás erről:

Romániában magas ellenanyagszintet mértek olyanoknál, akik első kettő oltásra Sinopharmot kaptak, harmadikra Pfizert.

A háziorvosoknál történő jelentkezés előtt némi akadályt jelent, hogy a háziorvosok megérdemelt szabadságukat töltik mostanság, ha pedig elérhetők, oltópontokra irányítják a jelentkezőket, mert a "Pfizer-kereső" akcióba nem szeretnének belekeveredni a lap szerint. Úgy számolnak, a korábban oltottak fele kér újra oltást.

Háziorvosi vélemények szerint akik AstraZenecát, Pfizert vagy Szputnyikot kaptak előzőleg, "ráérnek" a harmadik oltásra. A tanulságok levonása után a háziorvosok egyébként már eleve Pfizert kérnek a korábban kínai oltást felvettek számára.

Az igényeknek az szabhat gátat, hogy a legfiatalabbakat Pfizerral lehet oltani (illetve Modernával), így az a vakcina nekik járna először első, illetve második oltásnak.

Harmadik oltást az augusztussal indult lehetőséggel élve eddig körülbelül 4 ezren kaptak. A koronavírus-fertőzöttek közül hétfőn ketten haltak meg.

Akiknek a harmadik oltás ajánlott:

az év elején oltottak

az idősek

a gyengébb immunrendszerűek

Jelenleg csak az a 18 év feletti személy fog tudni a 3. oltásra időpontot foglalni, akinek eltelt legalább 4 hónap a második oltástól számítva és mindkét oltását Magyarországon kapta meg.

Itt lehet online időpontot foglalni.

További részletek ITT.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor